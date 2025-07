Direkt an diesem Seeli liegt einer der schönsten Naturcampings der Schweiz. Bild: Reto Fehr

Das sind 8 der schönsten Campingplätze der Schweiz

Es gibt fast nichts Schöneres als Ferien auf dem Campingplatz. Egal, ob im Zelt, im Wohnwagen oder in einem Häuschen, die Möglichkeiten sind gross – genauso wie die Auswahl an Campsites. Diese acht hier lohnen sich besonders.

Die Nachricht kam am Samstag: Der Camping Arolla – der höchtsgelegene der Schweiz – muss wegen der Gefahr eines Murgangs geschlossen werden. Ob der Campingplatz auf 1950 Metern über Meer an einem anderen Ort wieder eröffnet wird, ist noch offen.

Aber vorerst fällt er auf jeden Fall weg. Aber auch so bleiben noch rund 400 Campingplätze in der Schweiz. Wir stellen dir hier einige Möglichkeiten vor.

Camping des Glaciers, La Fouly VS

Arolla geht nicht mehr, aber im Wallis muss sich der Camping des Glaciers mit einer der schönsten Aussichten nicht verstecken. Direkt vor dem Glacier de l'A neuve (A-Neuvegletscher) findest du dich hier mitten in der Natur wieder. Du kannst hier auch Baumzelte mieten.

Noch Fragen zum Panorama? Bild: Camping des Glaciers

Im Val Ferret kannst du dich in der Ruhe der Natur erholen. Wer bisschen mehr Action möchte: Besuche Martigny, wo in diesem Sommer das Barryland wiedereröffnet wird, oder wandere durch die Gorges du Durnand.

Baumzelte kannst du hier für eine oder zwei Personen mieten. Bild: Camping des Glaciers

Und nicht vergessen: Der Sternenhimmel kann in der Schweiz nur an wenigen Orten so genossen werden wie in dieser Gegend.

Hier gibt es mehr Informationen.

Camping Bächli, Hemberg SG

In der Toggenburger Hügellandschaft gelegen, kannst du auf diesem Campingplatz die Natur geniessen. Der Platz hat eine angenehme Grösse und bietet neben den klassischen Einrichtungen auch einen gemütlichen Aufenthaltsraum, in denen auch Tage bei garstigem Wetter genossen werden können.

Der Camping Bächli. Bild: Camping Bächli

Besuche in der Nähe den Baumwipfelpfad Neckertal oder mache eine Wanderung auf den Hochhamm oder die Hochalp.

Hier gibt es mehr Informationen.

Camping Vorauen, Klöntalersee

Am Klöntalersee warten grad zwei Campingplätze auf dich. Vorne, kurz hinter der Staumauer, ist dies der Güntlenau. Dieser ist die etwas luxuriösere Variante. Wir fokussieren hier aber auf den Camping Vorauen, am hinteren Ende des Bergsees.

Eines der POD-Häuschen auf dem Camping Vorauen. Bild: Camping Vorauen

Hier hat es vor allem Platz für Zelte. Wohnwagen und Wohnmobile sind beim einfach eingerichteten Campingplatz ebenfalls willkommen. Reservationen sind aber nicht möglich, da der Camping keine Parzellen hat. Neu sind auch drei Übernachtungsfässer (POD) – diese kannst du auch reservieren.

Hier gibt es mehr Informationen.

Camping de Tariche, Saint-Ursanne JU

Wir bleiben bei einem kleinen Campingplatz. Hast du schon mal vom Camping de Tariche gehört? Wohl eher nicht. Bekannter dagegen ist St-Ursanne, in dessen Nähe sich der Campingplatz direkt am Doubs befindet. Du bist da aber schon bisschen ab vom Schuss.

Sehr idyllisch: der Camping Tariche in den grünen Hügeln des Juras. Bild: Camping Tariche

Egal, ob mit dem Zelt, dem Büssli oder doch mit dem Wohnwagen. Auf diesem ruhigen Fleck in der Westschweiz findet jeder, der sich einer der zwölf Plätze ergattern kann, ein lauschiges Plätzchen.

Herrlicher Strand am Doubs bei St-Ursanne. Bild: Reto Fehr

Nutze den Ort, um den Jura zu erkunden – und klar: Fange mit dem mittelalterlichen Städtchen St-Ursanne an. Und auch gut: die Badestelle am Doubs, ganz in der Nähe. Übrigens: Im Jahr 2025 wurde dieser Platz von Swisscamps sogar zum «BestCamping 2025» gekürt.

Hier gibt es mehr Informationen.

Naturcamping und Badi, Seelisberg UR

Das Seeli in Seelisberg hat keinen Abfluss. Oder zumindest keinen, den du siehst. Unterirdisch fliesst das Wasser aber schon ab. Es dauert dann zwei bis drei Tage, bis es im Urnersee unten ankommt. Staunen wirst du hier aber auch von der Szenerie.

Der Naturcamping am Seeli bei Seelisberg. Bild: Reto Fehr

Der Naturcamping mit der Badi (mit Floss, 1-Meter-Brett und Schaukel im Wasser) liegt direkt am See, ein unglaublich idyllischer Ort. Wer hier sein Zelt aufstellen kann, der findet seine Ruhe. Und wenn nicht: Miete ein Pedalo oder Ruderboote und fahre auf den See hinaus. Wer lieber aktiv ist: Wanderungen gibt es hier zuhauf.

Hier gibt es mehr Informationen.

Die Badi, die direkt mit dem Camping verbunden ist (Badi kannst du aber auch als Tagesgast nutzen). Bild: Reto Fehr

TCS Camping, Thusis GR

Noch ein Campingplatz, der sich ideal als Basislager für Erkundungen der Gegend eignet: der TCS Camping in Thusis. Durchwandere von hier die Via-Mala-Schlucht, geniesse die Aussicht von Hohen Rätien oder spaziere einfach dem Hinterrhein entlang.

Eines der Tiny Houses auf dem Campingplatz. Es hat hier auch noch Platz, um vor dem Häuschen ein kleines Zelt aufzustellen. Bild: Reto Fehr

Neben Parzellen für Wohnmobile und Wohnwagen kannst du hier auch Tiny Houses mieten, alles wunderschön im Wald. Und ganz in der Nähe hat es einen grossen Sportplatz oder im Wald einen kleinen Veloparcours – also unbedingt den Drahtesel mitbringen.

Hier gibt es mehr Informationen.

Camping Carrera, Valendas GR

Schon die Anfahrt lohnt sich hier: Fahre von Bonaduz durch die Rheinschlucht spektakulär am Fels nach Valendas. Hier liegt im Ortsteil Carrera der gleichnamige Campingplatz auf einer kleinen Anhöhe. Die Atmosphäre auf dem Platz ist unglaublich ruhig und schön.

Der Camping Carrera. Bild: Camping Carrera

Ein herziges Holzhaus, super im Schuss, sorgt für alle Annehmlichkeiten und die wenigen Plätze sind terrassiert und gut verteilt angelegt, was das Erlebnis noch gemütlicher macht. Verpasse bei einem Aufenthalt auf keinen Fall die Rheinschlucht und das Safiental.

Ein lauschiges Plätzchen auf dem Campingplatz. Bild: Camping Carrera

Kleines Highlight noch ganz in der Nähe: In Valendas steht der grösste Holzbrunnen Europas.

Hier gibt es mehr Informationen.

Camping Mulina, Vicosoprano GR

Vicosoprano ist die grösste Ortschaft im Bergell. Auf rund 1000 Metern über Meer liegt diese schon mal grundsätzlich über der Hitze im Flachland. Der Camping Mulina wird seit der Saison 2024 neu geführt und weiterhin bestens gepflegt. Die Sicht auf die steilen Granitberge des Bergells ist besonders am Abend, wenn die Sonne über dem Talende untergeht, sehr schön.

In diesem schönen Tal Campingferien machen? Kannst du haben. Bild: Camping Mulina

Neben dem Hauptgebäude hat es eine überdachte Stelle mit grossem, dickem Steintisch neben einem plätschernden Brunnen. Am späten Nachmittag nach anstrengender Wanderung der perfekte Moment, um sich zu erholen und abzukühlen.

Das kleine Seeli liegt nur einige Meter von den Stellplätzen entfernt. Bild: Camping Mulina

Wandertipp für die Region: Entlang der Via Panoramica Val Bregaglia direkt vom Camping loslaufen und sich von der Ruhe in Soglio und Castasegna, direkt an der Grenze zu Italien, überzeugen lassen.

Hier gibt es mehr Informationen.