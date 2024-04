SBB bieten über 60 Zusatzzüge an Auffahrt und Pfingsten ins Tessin an

Über Auffahrt und Pfingsten setzen die SBB Zusatzzüge ins Tessin ein, um das hohe Reiseaufkommen zu meistern. Dennoch empfiehlt das Bahnunternehmen, Reisen frühzeitig zu planen, sich über Zusatzzüge zu informieren und Sitzplätze zu reservieren.

61 Zusatzzüge verkehren am Auffahrtswochenende (ab dem 9. Mai) und 48 Zusatzzüge über Pfingsten eine gute Woche später, wie die SBB am Dienstag mitteilten. Weiter werden zahlreiche Regelzüge mit zusätzlichen Wagen oder Zugseinheiten verlängert. Insgesamt bieten die SBB mehr als 52'000 zusätzliche Sitzplätze an Auffahrt und rund 47'000 zusätzliche Sitzplätze an Pfingsten an.

Die Züge, die an Auffahrt in Fahrtrichtung Nord-Süd verkehren, fahren allesamt über die Gotthard-Panoramastrecke, was gegenüber der Reise durch den Gotthard-Basistunnel eine Reisezeitverlängerung von rund einer Stunde bedeutet.

Für die Rückreise am Sonntag sowie für die An- und Rückreise am Pfingstwochenende kann ein Grossteil der Zusatzzüge mit kürzeren Fahrzeiten durch den Gotthard-Basistunnel verkehren, weitere fahren laut SBB via Panoramastrecke. (sda)