Gegen die Personen werde ein Strafverfahren wegen Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord eingeleitet. Am Montag wurde die Staatsanwaltschaft von einem Anwalt darüber informiert, dass in einer Waldhütte in der Schaffhauser Gemeinde Merishausen die Suizidkapsel angewendet worden sei.

Die umstrittene Suizidkapsel Sarco ist in einer Waldhütte in Merishausen SH erstmals im Einsatz gestanden. Eine Person nahm sich darin mit Stickstoff das Leben. Die Schaffhauser Polizei verhaftete daraufhin mehrere Personen, wie sie am Dienstag mitteilte.

In diesen Gemeinden kommt dein Nachname vor – die grosse Schweiz-Übersicht

In welchen Schweizer Gemeinden kommt dein Nachname eigentlich am häufigsten vor? Und in wie vielen mindestens dreimal? In unserem interaktiven Tool findest du eine Antwort auf diese Fragen.

Das Bundesamt für Statistik hat kürzlich die Daten für alle in der Schweiz vorkommenden Nachnamen aktualisiert. Die Namensvielfalt in der Schweiz ist enorm, insgesamt gibt es über eine halbe Million verschiedene Nachnamen, wobei unterschiedliche Schreibweisen separat gezählt werden. 180'000 Nachnamen kommen in einer Gemeinde mindestens dreimal vor. Kommt ein Name weniger häufig vor, wird dieser vom Bundesamt für Statistik aus Datenschutzgründen nicht publiziert.