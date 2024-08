Nach Protesten auf dem Gelände: Uni Bern reagiert mit Veranstaltungen

Wissenschaft müsse Komplexität aushalten. «Wenn man die Welt in Gut und Böse einteilt, ist das unterkomplex», sagte Richter. Bei den Veranstaltungen könne man etwa darüber reden, wie es in Gaza weitergehe. Viele Universitäten seien zerstört worden. Da stelle sich die Frage, wie die Universität Bern helfen könne.

Die Universität lehne die Forderung nach einem Boykott israelischer Universitäten weiterhin ab, sagte Richter in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit den Berner Tamedia-Zeitungen. Dies sei nicht verhandelbar. Ein Boykott widerspreche der Wissenschaftsfreiheit.

Diese Asiatische Hornisse ist eine Bedrohung für Schweizer Bienen

Die Asiatische Hornisse breitet sich in der Schweiz immer mehr aus und bedroht einheimische Bienenvölker. Alles, was du dazu wissen willst.

Die Asiatische Hornisse ist auf dem Vormarsch. Am Dienstag vermeldete die Gesundheitsdirektion beider Basel, dass in diesem Jahr bereits sieben Primärnester (zwei in Basel-Stadt, fünf in Basel-Land) der Asiatischen Hornisse gefunden wurde. Was bedeutet das für die Schweizer Flora und Fauna? Das willst du dazu wissen: