Menschen kühlen sich auf dem Bundesplatz im Wassers Bild: keystone

Neue App der Uni Bern liefert individuelle Hitzewarnungen für Bevölkerung

Mehr «Schweiz»

Eine neue Handy-App der Universität Bern soll der Stadtberner Bevölkerung den Umgang mit Hitzewellen erleichtern. Das Tool namens «Bernometer» liefert individuelle Temperaturprognosen und Hitzewarnungen.

Über einen digitalen Stadtplan lassen sich diese Informationen für alle Standorte der Stadt abrufen, wie die Universität Bern am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Bei Werten von über 30 Grad am Tag und 20 Grad in der Nacht schlägt das Bernometer Alarm und liefert Verhaltenstipps. Die Angaben sind per Handy-App und Website abrufbar.

Grundlage des Werkzeugs sind Erkenntnisse aus den Messkampagnen des Forschungsprojekts «Urban Climate Bern», wie es in der Mitteilung weiter heisst. Demnach ist die Hitze in der Stadt Bern sehr unterschiedlich verteilt: In den am stärksten belasteten Quartieren im Stadtzentrum liegen die nächtlichen Temperaturen um durchschnittlich drei bis vier Grad höher als ausserhalb der Stadt. Als Hitzehotspots gelten die Altstadt sowie die Quartiere Breitenrain und Mattenhof. (sda)