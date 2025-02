Minderjährige Prostituierte: Aargauer Bordellbetreiberin angeklagt

Die Minderjährige, die in ihrer Heimat in sehr schwierigen Verhältnissen gelebt habe, sei mit der Loverboy-Methode gezielt angeworben und manipuliert worden. Ein Mann habe ihr die grosse Liebe versprochen, sie abhängig gemacht und in die Schweiz gelockt – und dann an die Bordellbetreiberin vermittelt.

Im April 2023 waren Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, dass im Bordell im Bezirk Baden eine minderjährige Teenagerin aus Ungarn arbeiten würde, heisst es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Die Behörden fanden daraufhin eine 16-Jährige und brachten sie in einem geschützten Rahmen unter.

Fünf weitere Bordellbesucher wurden mittlerweile schon rechtskräftig per Strafbefehl zu bedingten Geldstrafen sowie Bussen zwischen 250 und 2500 Franken verurteilt. Sie müssen zudem Genugtuungszahlungen an das Opfer leisten und die Verfahrenskosten übernehmen.

Firmen wollen moderne Büros an bester Lage – doch in der Agglo stehen die Hochhäuser leer

Firmen in der Schweiz mieten vermehrt kleinere, aber zentrale und moderne Büros. Davon profitieren nur einige wenige Städte, während in den Agglomerationen die Leerstände zunehmen. Für kleinere Firmen ist das eine gute Nachricht, für die Gemeinden nicht.

Wer mit dem Tram vom Bahnhof Zürich-Oerlikon an den Flughafen Zürich fährt, wähnt sich in einem wirtschaftlichen Krisengebiet. In Dutzenden zum Teil brandneuen Bürogebäuden brennt kein Licht, an den Fassaden hängen Plakate: «zu vermieten». Fast nirgends in der Schweiz steht so viel Bürofläche leer wie im Zürcher Norden. Doch eine Ausnahme ist die Gegend nicht.