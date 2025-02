Fall Fabienne W. sorgt für Vorwürfe im Schaffhauser Kantonsrat

Fabienne W. wurde im Dezember 2021 in der Wohnung eines stadtbekannten Schaffhauser Anwalts von mehreren Männern tätlich angegriffen. Die Tat wurde von mehreren Kameras in der Wohnung aufgezeichnet. Die in der «Rundschau» gezeigten Bilder lösten schweizweit Empörung aus und führten unter anderem zu einer Demonstration gegen die Schaffhauser Polizei.

Kantonsrätinnen und Kantonsräte der SP und der Grünen warfen der Regierung mangelndes Engagement im Kampf gegen Gewalt an Frauen vor. Sie unterstützten die Forderung der Petition nach mehr Massnahmen, um das Vorgehen von Polizei und Staatsanwaltschaft in diesem Bereich zu verbessern. Die Regierung wies die Kritik weitgehend zurück und verwies auf bereits getroffene und laufende Massnahmen.

Die Verabschiedung der Antwort auf die Petition an den Kantonsrat am Montag war eigentlich Formsache. Trotzdem sorgte der Fall, über den die «Rundschau» von SRF erstmals im Frühjahr 2024 berichtet hatte, einmal mehr für lange Diskussionen.

Der Schaffhauser Kantonsrat hat am Montag eine Petition zum Fall Fabienne W. behandelt. Der Fall der Frau, die im Dezember 2021 von mehreren Männern zusammengeschlagen wurde, sorgt in Schaffhausen weiterhin für Kontroversen.

Wegen Bürgerdienst-Initiative: SP schlägt 38-Stunden-Woche vor – die Sonntagsnews

Vorenthaltene Informationen aus dem Iran, möglicherweise gelockerte Emissionsvorschriften und die Forderung nach einer 38-Stunden-Woche: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Die iranischen Behörden haben nach Angaben von «SonntagsBlick» der Schweiz Informationen über den in iranischer Haft verstorbenen Schweizer vorenthalten. Er sei im November 2024 wegen Verdachts auf Spionage verhaftet worden, schrieb die Zeitung. Die Schweizer Botschaft in Teheran sei erst am 10. Dezember darüber informiert worden. Die lokalen Behörden hätten zudem zunächst einen falschen Namen genannt. Die Botschaft habe täglich versucht, mehr zu erfahren, teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten mit. Erst am 31. Dezember sei klar gewesen, dass es sich tatsächlich um einen Schweizer handelte.