sonnig18°
DE | FR
burger
Schweiz
Solothurn

Ex-CEO der Solothurner Spitäler kassiert eine halbe Million zu viel

Ex-CEO der Solothurner Spitäler kassiert eine halbe Million zu viel

Die staatseigene Solothurner Spitäler AG hat massiv gegen das Personalrecht verstossen. Dies ergaben vom Regierungsrat vorgestellte Untersuchungen. Der frühere CEO bezog jahrelang zu viel Lohn. Der Kanton fordert Rückzahlungen.
02.07.2026, 10:1102.07.2026, 10:11

Der Ex-CEO der Solothurner Spitäler AG (soH), Martin Häusermann, kassierte während seiner Amtszeit von 2014 bis 2024 unrechtmässig über 500'000 Franken zu viel. Der Regierungsrat stellte die Ergebnisse der unabhängigen Gutachten am Donnerstag in Solothurn vor.

Martin Haeusermann, CEO Solothurner Spitaeler, spricht im Spital Dornach in Dornach am Montag, 14. Maerz 2016. Das Spital Dornach hat an einer Medienkonferenz die Zukunftsstrategie und die geplanten A ...
Martin Häusermann, Ex-CEO der Solothurner Spitäler AG.Bild: KEYSTONE

Nach dem Abgang des CEO im Jahr 2024 strich der Ex-CEO demnach für weitere zehn Monate seinen vollen Lohn ein. Der Regierungsrat zwingt den Verwaltungsrat der soH nun dazu, diese unzulässigen Leistungen zurückzufordern.

Die Experten deckten weitere Unregelmässigkeiten auf. Über 80 Prozent aller untersuchten Funktions- und Marktwertzulagen im Spital wiesen Formfehler oder Auffälligkeiten auf. Eine weitere Person arbeitete gemäss den Gutachten ohne Stempelpflicht und liess sich 125'000 Franken für Überstunden auszahlen. Auch diesen Betrag fordert der Kanton zurück.

Die soH ist der grösste Gesundheitsversorger und Arbeitgeber im Kanton Solothurn. Die Aktiengesellschaft gehört zu 100 Prozent dem Kanton. Mit rund 4500 Mitarbeitenden deckt die soH nahezu alle medizinischen Fachbereiche ab. (dab/sda)

Mehr aus Solothurn:

Häusliche Gewalt
Häusliche Gewalt im Kanton Solothurn nimmt zu
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Igel in Not: Igelmamas finden kein Futter mehr und verlassen die Kleinen
Den Igeln in der Schweiz geht es richtig schlecht, sagen die freiwilligen Igelhelferinnen. Sie fordern Massnahmen.
Tierärztin Sandra Boutellier findet klare Worte: Der Gesundheitszustand der Igel habe sich in ihrer dreijährigen Tätigkeit als Tierärztin für drei Schweizer Igelstationen massiv verschlechtert. Sie untersucht monatlich rund 60 Igel. Seit diesem Jahr sehe sie «praktisch nur noch stark abgemagerte, dehydrierte und schwer verletzte Tiere».
Zur Story