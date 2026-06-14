Vertretung bei Mutterschaft: Darüber wird am Sonntag im Kanton Solothurn abgestimmt
Kanton Solothurn: Mutterschaftsvertretung in Kantonsverfassung
Darum geht es: Die Vorlage schafft die verfassungsrechtliche Grundlage dafür, dass Kantonsrätinnen während der Mutterschaft vertreten werden können. Die Stellvertretung ist freiwillig und kann vor der Geburt oder während des Mutterschaftsurlaubs zwischen drei und zwölf Monaten genutzt werden. Ziel ist, dass Abwesenheiten die Mehrheitsverhältnisse im Rat nicht verzerren und junge Parlamentarierinnen nicht unter Druck geraten.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Stellvertretung im Kantonsrat bei Mutterschaft: Änderung der Kantonsverfassung
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Kanton Solothurn: Konkretisierung der Mutterschaftsvertretung
Darum geht es: Diese Gesetzesänderung konkretisiert das Verfahren der Stellvertretung: Die Kantonsrätin meldet mindestens zehn Tage vor Sitzungen, dass sie vertreten werden will. Die erste nicht gewählte Person der Wahlliste wird kontaktiert und kann das Mandat übernehmen.
Die Resultate:
Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live
Stellvertretung im Kantonsrat bei Mutterschaft: Änderung des Kantonsratsgesetzes
Ausgezählt: 0/104 | Stand: Noch keine Resultate
(leo)
Nationale Vorlagen
«Keine 10-Millionen-Schweiz»
Keine 10-Millionen-Schweiz
Ausgezählt: 0/104 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:
Zivildienstgesetz
Zivildienstgesetz
Ausgezählt: 0/104 | Stand: Noch keine Resultate
Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier: