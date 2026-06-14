Mütter sollen sich im Kantonsrat von Solothurn vertreten lassen können. Bild: keystone/watson

Vertretung bei Mutterschaft: Darüber wird am Sonntag im Kanton Solothurn abgestimmt

Am 14. Juni 2026 wird im Kanton Solothurn abgestimmt. Auf nationaler Ebene stehen zwei Vorlagen auf dem Programm und auch auf kantonaler Ebene gelangen diverse Belange an die Urne. Hier findest du alle Informationen und Ergebnisse aus dem Kanton Solothurn dazu.

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Kanton Solothurn: Mutterschaftsvertretung in Kantonsverfassung

Im Kantonsrat soll eine Mutterschaftsvertretung eingeführt werden. Bild: keystone

Darum geht es: Die Vorlage schafft die verfassungsrechtliche Grundlage dafür, dass Kantonsrätinnen während der Mutterschaft vertreten werden können. Die Stellvertretung ist freiwillig und kann vor der Geburt oder während des Mutterschaftsurlaubs zwischen drei und zwölf Monaten genutzt werden. Ziel ist, dass Abwesenheiten die Mehrheitsverhältnisse im Rat nicht verzerren und junge Parlamentarierinnen nicht unter Druck geraten.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Stellvertretung im Kantonsrat bei Mutterschaft: Änderung der Kantonsverfassung Ausgezählt: 0/104 | Stand: Noch keine Resultate

Kanton Solothurn: Konkretisierung der Mutterschaftsvertretung

Darum geht es: Diese Gesetzesänderung konkretisiert das Verfahren der Stellvertretung: Die Kantonsrätin meldet mindestens zehn Tage vor Sitzungen, dass sie vertreten werden will. Die erste nicht gewählte Person der Wahlliste wird kontaktiert und kann das Mandat übernehmen.

Die Resultate:

Findest du am Sonntag ab 12 Uhr hier live

Stellvertretung im Kantonsrat bei Mutterschaft: Änderung des Kantonsratsgesetzes Ausgezählt: 0/104 | Stand: Noch keine Resultate

(leo)

Die nationalen Abstimmungsresultate live: SVP-Initiative und Zivildienstgesetz: Alle Resultate zur Abstimmung live

Nationale Vorlagen

«Keine 10-Millionen-Schweiz»

Keine 10-Millionen-Schweiz Ausgezählt: 0/104 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Diese Initiative der SVP verlangt, dass Bundesrat und Parlament einen Bevölkerungsdeckel für die Schweiz einführen. So soll die ständige Wohnbevölkerung bis 2050 nicht die 10-Millionen-Marke überschreiten. Wie das genau funktionieren soll, erfährst du im Video unten:

Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Zivildienstgesetz

Zivildienstgesetz Ausgezählt: 0/104 | Stand: Noch keine Resultate

Darum geht es: Bund und Parlament finden, dass zu viele Männer vom Armee- in den Zivildienst wechseln. Deshalb soll der Zivildienst unattraktiver gestaltet werden. Welche Massnahmen im neuen Gesetz genau drinstehen, erfährst du hier:

Video: watson/hanna hubacher, michael shepherd