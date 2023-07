Erstmals seit 1000 Jahren: Wisent-Baby in Welschenrohr SO zur Welt gekommen

Auf der Sollmatt in Welschenrohr leben seit November 2022 Wisente in einem 50 Hektaren grossen Gehege, das frei betreten werden kann. Ziel des Projektes ist es, mit einer Wisent-Testherde zu untersuchen, ob der im Mittelalter ausgerottete Wisent heute als Wildtier im Jura tragbar ist. Der Versuch dauert fünf Jahre.

Ein Wisent in Welschenrohr SO.

Ein Wisent in Welschenrohr SO. Bild: keystone

The Heidi Takes It All: Dieser Film zeigt die Abgründe hinter GNTM

Trotz Umfragehammer: «Wir wollen die SP als zweitstärkste Kraft ablösen»

Gemäss dem jüngsten SRG-Wahlbarometer droht die FDP bei den Wahlen im Herbst, von der Mitte überholt und nur noch viertstärksten Partei zu werden. Parteichef Burkart gibt sich im Interview optimistisch – und sieht den zweiten Bundesratssitz der FDP nicht in Gefahr.

Am 22. Oktober wählt die Schweiz ein neues Parlament. Am stärksten zulegen könnte gemäss den am Mittwoch veröffentlichten SRG-Wahlbarometer zum jetzigen Zeitpunkt die SVP (plus 1.5 Prozentpunkte, neu 27.1 Prozent Wähleranteil). Die grössten Verluste müssen die Grünen verzeichnen (minus 3 Prozentpunkte, neu 10.2 Prozent).