Bundeshaus-Eklat in a nutshell.

Huch, da war ja was los im Bundeshaus! Die beiden SVP-Nationalräte Thomas Aeschi und Michael Graber gerieten wegen eines Fototermins – oder mehr aufgrund der Tatsache, dass sie für einen kurzen Moment die Bundeshaus-Treppe nicht benutzen durften – an die Polizei. Handgemenge! Eklat! 🍿!

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Ein paar schöne Bilder vom Bundeshaus in Bern

Ein paar schöne Bilder vom Bundeshaus in Bern

Stephan Lichtsteiner: «Es zahlt sich aus, in dieser Grössenordnung zu denken»

Asylunterkunft in Altdorf UR brennt – Bevölkerung soll Fenster und Türen schliessen

Er blockierte an Pfingsten den Gotthard: «Es war schockierend»

«Wir hatten einfach ein Riesenpech» – so verteidigt SVP-Graber die Bundeshaus-Schleglete

Darum ist das Wetter in der Schweiz so unbeständig

28 Fails für mehr Sommer in unseren Herzen

Die Schweiz ist Improtheater-Europameister

Die Schweiz hat es geschafft! Das grösste Improvisationstheater im deutschen Sprachraum, anundpfirsich aus Zürich, hat an der Impro-EM den Titel geholt. Ist das vielleicht sogar ein gutes Omen für unsere Fussball-Nati?

Das Trio von anundpfirsich – Romeo Meyer, Simone Schwegler und Björn Bongaards – konnte am vergangenen Sonntag ihren Jubel kaum zurückhalten. In einem spektakulären Finale im WERK7 Theater in München gewann das Impro-Trio mit 4:2 gegen Rumänien. Simone freut sich riesig: «Wir haben gross geträumt, und der Traum ist wahr geworden.»