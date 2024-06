Martullo reserviert ständig das Turmzimmer im Bundeshaus – jetzt wird sie gerüffelt

Die angesprochene Bündner SVP-Nationalrätin hatte zum Zeitpunkt der Publikation der Antwort der Verwaltungsdelegation übrigens das besagte Sitzungszimmer 339 erneut belegt: Von 15.30 Uhr bis 19 Uhr war es einmal mehr auf den Namen Magdalena Martullo-Blocher reserviert. Also bis zum Ende der Sitzung des Nationalrats vom Montag. (aargauerzeitung.ch)

Mit dieser Regelung und diesem Vorgehen appelliere die Verwaltungsdelegation «an die Eigenverantwortung und Selbstdisziplin der Ratsmitglieder für die Einhaltung der Richtlinien». Sie erwarte dabei, «dass eigene Bedürfnisse aus Respekt gegenüber den Kolleginnen und Kollegen abgewogen werden». Ein überdeutlicher Wink mit dem Zaunpfahl an Martullo-Blocher.

Die Verwaltungsdelegation machte weder Angaben dazu, wie oft Martullo-Blocher sich ein Zimmer reserviert, noch, ob sie dabei die Richtlinien verletzt hat. Doch riefen die Ratspräsidien in Erinnerung, dass Ratsmitglieder bei jeder Reservationsanfrage für ein Sitzungszimmer über das elektronische Reservationsformular «die Kenntnisnahme der erwähnten Richtlinien» bestätigten.

Letzte Woche wurde bekannt, dass SVP-Nationalrätin und Unternehmerin Magdalena Martullo-Blocher in der laufenden Sommersession das Zimmer 339 praktisch ununterbrochen für sich reserviert hat.

Ein ganz besonderer Arbeitsplatz für Parlamentsmitglieder gab letzte Woche viel zu reden: das repräsentative Sitzungszimmer 339, ausgestattet mit einem Computerarbeitsplatz, einem ovalen Tisch mit Platz für bis zu 12 Personen und einer Wendeltreppe, die direkt aufs Dach führt. Der feudale Raum, auch Turmzimmer genannt, ist eine der wenigen Rückzugsmöglichkeiten für Ratsmitglieder, um in Ruhe Besprechungen abzuhalten.

Im altehrwürdigen Bundeshaus gibt es zu wenige Arbeitsplätze für die Parlamentsmitglieder. Wie die «Schweiz am Wochenende» berichtete, prüfen die Präsidien von National- und Ständerat deshalb, das leerstehende Gebäude der Credit Suisse am Bundesplatz 2 vis-à-vis des Bundeshauses zu mieten oder zu kaufen.

Die Bündner Nationalrätin und Unternehmerin Magdalena Martullo-Blocher belegt auffällig oft ein prunkvolles Sitzungszimmer zuoberst im Bundeshaus. Am Montag wurde sie von der Spitze des Parlaments zu «Eigenverantwortung und Selbstdisziplin» ermahnt.

