Rad-WM in Zürich wird Verkehr massiv beeinträchtigen – was du dazu wissen musst

Vom 21. bis 29. September geht in und um Zürich die Rad-WM über die Bühne. Es muss zum Teil mit massiven Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Alles, was du dazu wissen musst.

Unter dem Motto «Together We Ride» startet am Samstag in Zürich die Rad-WM 2024, in der Stadt muss deshalb mit Einschränkungen gerechnet werden.

Alles, was du dazu wissen musst.

Wann und wo findet die Rad-WM statt?

Die Rad-WM wird am Samstag, 21. September mit dem Para-Cycling-Event im Mixed Handbike eröffnet, die ganze WM dauert bis am 29. September und endet mit dem Strassenrennen der Männer. Es werden insgesamt 53 Rennen in unterschiedlichen Kategorien ausgetragen.

Hauptaustragungsort wird die Zürcher Innenstadt sein, ein Teil der Rennen wird aber auch ausserhalb der Stadt Zürich ausgetragen. Die Strecken führen durch insgesamt 32 Gemeinden, meistens im östlichen Kantonsteil und auf der rechten Seeseite.

Ausführliche Informationen zu den unterschiedlichen Strecken findest du hier.

Kommt es während der WM zu Verkehrsbeschränkungen?

Ja, der Verkehr während der WM wird in der Stadt und im Kanton anders geführt und weiträumig umgeleitet – je nach Renntag und Rennprogramm gelten dabei unterschiedliche Verkehrsanordnungen.

Mit den grössten Einschränkungen muss während den Strassenrennen vom 25.–29. September gerechnet werden. Dann ist der Verkehr auf der rechten Seeseite und im östlichen Stadtteil stark beschränkt. Die Strassen sind für den motorisierten Verkehr von 5 Uhr morgens bis 19 Uhr abends gesperrt. Die Stadt ist vom Osten her dann nur über die Forchautostrasse A 52 erreichbar.

Aber auch in der ersten Phase der WM (21.–24. September) muss mit Einschränkungen gerechnet werden, unter anderem ist dann die Bellerivestrasse gesperrt. Wann und wo welche Strasse im Detail gesperrt sein werden, erfährst du in der Karte hier.

Die Stadt Zürich hat hinsichtlich der Verkehrsbeschränkungen während der WM eine Hotline (+41 44 215 40 90) eingerichtet, wo man sich mit allfälligen Fragen zu Strassensperrungen melden kann.

Die Stadt Zürich rät grundsätzlich, auf das Auto zu verzichten und mit dem öffentlichen Verkehr oder dem Velo in die Stadt zu reisen.

Zudem wurde die Zürichsee-Fähre vom Verkehrskonzept der Rad-WM offiziell als alternative Umfahrungsroute definiert. Die Fähre wird in den Hauptverkehrszeiten sowie an den Wochenenden das Angebot verstärken. Mehr Infos dazu gibt es hier.

Wer ist am meisten von den Verkehrsbeschränkungen betroffen?

Wie bereits erwähnt, sind vor allem die Innenstadt, der östliche Stadtteil sowie das rechte Seeufer von den Einschränkungen betroffen – je nach Rennen und Renntag mal mehr oder weniger.

In den umliegenden Gemeinden der Stadt sind dies Zollikon, Küsnacht und Zumikon, innerhalb der Stadt sind es die Quartiere Seefeld (Bellerivestrasse und Dufourstrasse zum Teil komplett gesperrt), Witikon, die Altstadt und der Zürichberg.

Ist auch der ÖV betroffen?

Nicht nur der mobile Verkehr wird während der WM beeinträchtigt sein, auch der öffentliche Verkehr wird zum Teil nur begrenzt genutzt werden können. Das Limmatquai zum Beispiel ist während der ganzen WM gesperrt, die Tramlinie 15 wird eingestellt, die Linie 4 umgeleitet. Nicht beeinträchtigt sein werden die S-Bahnen sowie die Forchbahn.

Für ÖV-Nutzerinnen und Nutzer wird empfohlen, täglich die SBB- oder ZVV-Apps zu konsultieren, dort sind die Einschränkungen und Fahrpläne in der Stadt Zürich jederzeit ersichtlich.

Kann man als Zuschauerin und Zuschauer die Rennstrecke überqueren?

Grundsätzlich ja, es kommt aber auf den Ort und den Zeitpunkt an. Bei engen Platzverhältnissen wird die Rennstrecke mit Gittern abgesperrt, Fussgängerquerungen werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verkehrsdienstes betreut.

An den Orten, wo die Platz- und Sichtverhältnisse gut und die Geschwindigkeit der Rennfahrer tiefer sind, wird die Strecke nicht mit Gittern abgesperrt, dort kann man die Strecke nach eigenem Ermessen überqueren.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Orten findest du hier.

Wo kann man als Fan das Rennen verfolgen?

Für Zuschauerinnen und Zuschauer werden die Organisatoren Fanzonen mit unterschiedlichen Programmen einrichten. Sogenannte Hotspots befinden sich am Münsterhof, beim Bürkliplatz, beim Zürichberg, in Witikon, am General-Guisan-Platz und beim Sechseläutenplatz. Die unterschiedlichen Programme in den Fanzonen sind hier ersichtlich.

Der Sechseläutenplatz ist übrigens der einzige Ort, bei dem Fans Eintritt zahlen müssen, die restlichen Fanzonen (sowie die Strecken) können gratis besucht werden. Dort finden dann auch Medaillenzeremonien, Talks und Konzerte statt. Tickets dafür kann man hier kaufen.

Das Rennen kann aber natürlich auch an der Strecke selber genossen werden, die besten Orte dafür sind am Zürichberg (in der Nähe des Unispitals), in Witikon und vor allem an der Finish-Linie an der Bellerivestrasse.

Die Organisatoren rechnen denn auch mit einem grossen Fanaufmarsch während der WM, man rechnet mit bis zu 800'000 Fans (inklusive Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Ausland), verteilt auf die neun Tage.

Was sind die Highlights der Rad-WM 2024?

Die Highlights der WM sind sicherlich die Zeitrennen sowie die Strassenrennen der Frauen und Männer, dann werden auch die meisten Fans erwartet. Die Daten und Uhrzeiten sind wie folgt:

Sonntag, 22. September: Zeitfahren der Frauen. Start um 12 Uhr in Gossau, Zielort ist der Sechseläutenplatz in der Innenstadt (ca. 14.15 Uhr).

Start um 12 Uhr in Gossau, Zielort ist der Sechseläutenplatz in der Innenstadt (ca. 14.15 Uhr). Sonntag, 22. September: Zeitfahren der Männer. Start um 14.45 Uhr in Zürich-Oerlikon, Zielort ist der Sechseläutenplatz in der Innenstadt (ca. 17.30 Uhr).

Start um 14.45 Uhr in Zürich-Oerlikon, Zielort ist der Sechseläutenplatz in der Innenstadt (ca. 17.30 Uhr). Samstag, 28. September: Strassenrennen der Frauen. Start um 12.45 Uhr in Uster, Zielort ist der Sechseläutenplatz in der Innenstadt (ca. 16.45 Uhr).

Start um 12.45 Uhr in Uster, Zielort ist der Sechseläutenplatz in der Innenstadt (ca. 16.45 Uhr). Sonntag, 29. September: Strassenrennen der Männer. Start um 10.30 Uhr in Winterthur, Zielort ist der Sechseläutenplatz in der Innenstadt (ca. 17 Uhr).

Das ganze Rennprogramm inklusive Startzeiten der Rad-WM findest du hier.

Was muss ich sonst noch wissen?

Hier noch einige Zusatzinfos: