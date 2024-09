Stefan Küng gehört zu den Medaillenkandidaten im Zeitfahren. Bild: keystone

Diese Fahrerinnen und Fahrer kämpfen an der Rad-WM in Zürich um die Medaillen

Am übernächsten Wochenende beginnen in Zürich die ersten inklusiven Rad- und Para-Cycling-Strassenweltmeisterschaften. Swiss Cycling wird mit 14 Athletinnen und 26 Athleten vertreten sein.

Während den neun Renntagen werden am Ufer des Zürichsees über alle Alterskategorien 66 Medaillensätze vergeben, ganze 53 davon im Para-Cycling, in dem die Schweiz mit Franziska Matile-Dörig, Flurina Rigling und Celine van Till drei Medaillengewinnerinnen der Paralympics in Paris in die Rennen schickt.

Die besten Aussichten auf Podestplätze im Cycling bietet sich der Schweizer Delegation mit Stefan Küng und Stefan Bissegger im Zeitfahren. Dieses findet am Sonntag, 22. September, statt. Küng gehört eine Woche später auch dem Sextett an, das zum Abschluss der Heim-WM das Strassenrennen bestreitet. Angeführt wird das Team vom formstarken Marc Hirschi, der auf die Unterstützung von Lokalmatador Mauro Schmid, Routinier Silvan Dillier und den WM-Debütanten Johan Jacobs und Yannis Voisard zählen kann.

Das Schweizer Aufgebot für die Heim-WM Strassenrennen Männer: Silvan Dillier (1990/Schneisingen), Marc Hirschi (1998/Ittigen), Stefan Küng (1993/Frauenfeld), Johan Jacobs (Middelkerke/BEL), Mauro Schmid (1999/Steinmaur), Yannis Voisard (Fontenais).

Zeitfahren Männer: Stefan Bissegger (Jahrgang 1998/Wohnort Eschlikon), Stefan Küng.



Strassenrennen Frauen: Caroline Baur (1994/Elgg), Elise Chabbey (1993/La Croix-de-Rozon), Elena Hartmann (1990/Baar), Noemi Rüegg (2001/Schöfflisdorf).

Zeitfahren Frauen: Elena Hartmann.



U23 Strassenrennen Männer: Jan Christen (2004/Leuggern), Fabio Christen (2002/Leuggern), Fabian Weiss (2002/Sulz), zwei Startplätze werde kurzfristig vergeben.

U23 Zeitfahren Männer: Jan Christen, Fabian Weiss.



U23 Strassenrennen Frauen: Jasmin Liechti (2002/Burgdorf), Linda Zanetti (2002/Camignolo).

U23 Zeitfahren Frauen: Jasmin Liechti.



U19 Strassenrennen Männer: Nicolas Ginter (2006/Zürich), Nicolas Halter (2006/Herisau), Nicola Zumsteg (2006/Gansingen).

U19 Zeitfahren: Nicolas Bialon (2006/Montalchez), Nicolas Ginter.



U19 Strassenrennen Frauen: Muriel Furrer (2006/Egg), Lara Liehner (2006/Ottikon), Chiara Mettier (2007/Wetzikon TG) Sirin Städler (2006/Hinterforst).

U19 Zeitfahren Frauen: Muriel Furrer, Lara Liehner.



Standing Strassenrennen und Zeitfahren Männer: Fabio Bernasconi (1984/Gross), Roger Bolliger (1974/ Bottenwil), Timothy Zemp (1994/Zürich).

Standing Strassenrennen und Zeitfahren Frauen: Franziska Matile-Dörig (1992/Winterthur), Flurina Rigling (1996/Hedingen), Celine van Till (1991/Grand-Lancy).



Handbike Strassenrennen und Zeitfahren Männer: Benjamin Früh, (1992/Gossau), Fabian Kieliger (1988/Emmen), Tobias Lötscher (1979/Nottwil), Fabian Recher (1999/Spiez), Yves Schmied (1971/Berlens), Alain Tuor (1983/Münsingen). Micha Wäfler (1994/Niederönz).

Handbike Strassenrennen und Zeitfahren Frauen: Sandra Stöckli (1985/Jona).



In Abwesenheit von Marlen Reusser werden bei den Frauen Caroline Baur, Elise Chabbey, Elena Hartmann und Noemi Rüegg die Schweizer Farben vertreten. Hartmann wird auch das Zeitfahren bestreiten. (abu/sda)