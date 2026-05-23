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Hockey-Nati: NHL-Spieler Pius Suter und Timo Meier im Quiz

Video: watson/Elena Maria Müller/Nina Bürge

Timo Meiers See und Pius Suter schummelt im Allgemeinwissen-Quiz

Die Schweizer Hockey-Nati darf auch an der Heim-WM auf viel NHL-Verstärkung zählen. Aber schlagen sich Pius Suter und Timo Meier im Allgemeinwissen-Quiz genau so gut wie auf dem Eis?
23.05.2026, 14:4923.05.2026, 14:49
Nina Bürge
Nina Bürge
Elena Maria Müller
Elena Maria Müller

Die Namen Pius Suter und Timo Meier werden fast jedem Schweizer Eishockey-Fan etwas sagen. Die beiden Schweizer spielen in der NHL in Nordamerika und stärken der Schweizer Nati aktuell den Rücken auf dem Eis. Oder sorgen eben eher dafür, dass Tore fallen, mit dem Rest des Teams im Rücken.

Wieso Timo Meier plötzlich unbedingt einen See nennen will und wie Pius Suter in einem Quiz schummeln kann, siehst du im Video:

Video: watson/Elena Maria Müller/Nina Bürge

Schau dir hier die vorherige Folge an:

Allgemeinwissen-Quiz mit Dominik Egli und Sven Jung:

Video: watson/Elena Maria Müller/Nina Bürge
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