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Timo Meiers See und Pius Suter schummelt im Allgemeinwissen-Quiz

Die Schweizer Hockey-Nati darf auch an der Heim-WM auf viel NHL-Verstärkung zählen. Aber schlagen sich Pius Suter und Timo Meier im Allgemeinwissen-Quiz genau so gut wie auf dem Eis?

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Die Namen Pius Suter und Timo Meier werden fast jedem Schweizer Eishockey-Fan etwas sagen. Die beiden Schweizer spielen in der NHL in Nordamerika und stärken der Schweizer Nati aktuell den Rücken auf dem Eis. Oder sorgen eben eher dafür, dass Tore fallen, mit dem Rest des Teams im Rücken.

Wieso Timo Meier plötzlich unbedingt einen See nennen will und wie Pius Suter in einem Quiz schummeln kann, siehst du im Video:

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