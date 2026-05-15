Alle Resultate und Tabellen der Eishockey-WM in der Schweiz
Die Spiele der Eishockey-WM 2026 in der Schweiz sind unterwegs. Damit du bei den vielen Partien nicht den Überblick verlierst, findest du hier alle Tabellen, Ergebnisse und Torschützen:
Inhaltsverzeichnis
Die Tabellen
Die ersten vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Viertelfinals. Dabei trifft der Gruppenerste der Gruppe A auf den Gruppenvierten der Gruppe B und umgekehrt. Die letztplatzierten Mannschaften steigen von der Top-Division in die Division I ab.
Gruppe A
Gruppe B
Die Resultate der Gruppenphase
Hier findest du alle Ergebnisse der Spiele nach Gruppe:
Gruppe A
Gruppe B
Die Torjäger
Hier findest du eine Liste aller Torschützen. Dies ist keine Skorerliste, Assists werden keine angezeigt.
Zum Start der K.-o.-Phase findest du hier die Partien der Viertelfinals. (leo)