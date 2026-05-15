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Alle Resultate und Tabellen der Eishockey-WM 2026 in der Schweiz

Switzerland&#039;s Sven Andrighetto, center, celebrates with Switzerland&#039;s Pius Suter, left, and Switzerland&#039;s Denis Malgin, right, after scoring his teams second goal during the 2026 IIHF M ...
Die Schweizer Spieler Pius Suter, Sven Andrighetto und Denis Malgin bejubeln den ersten Nati-Treffer an der WM gegen die USA.Bild: keystone

Alle Resultate und Tabellen der Eishockey-WM in der Schweiz

15.05.2026, 21:0015.05.2026, 21:00

Die Spiele der Eishockey-WM 2026 in der Schweiz sind unterwegs. Damit du bei den vielen Partien nicht den Überblick verlierst, findest du hier alle Tabellen, Ergebnisse und Torschützen:

Inhaltsverzeichnis
Die TabellenDie Resultate der GruppenphaseDie Torjäger

Die Tabellen

Die ersten vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Viertelfinals. Dabei trifft der Gruppenerste der Gruppe A auf den Gruppenvierten der Gruppe B und umgekehrt. Die letztplatzierten Mannschaften steigen von der Top-Division in die Division I ab.

Gruppe A

Gruppe B

Die Resultate der Gruppenphase

Hier findest du alle Ergebnisse der Spiele nach Gruppe:

Gruppe A

Gruppe B

Die Torjäger

Hier findest du eine Liste aller Torschützen. Dies ist keine Skorerliste, Assists werden keine angezeigt.

Zum Start der K.-o.-Phase findest du hier die Partien der Viertelfinals. (leo)

Mehr zur Eishockey-WM 2026:

Der Spielplan der Eishockey-WM 2026 in Zürich und Fribourg
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Die besten Bilder der Eishockey-WM in Zürich und Fribourg
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