Winsley Boteli bei seiner Ankunft beim Nati-Zusammenzug. Keystone

Warum Shootingstar Boteli früher als erwartet eine echte Chance in der Nati erhält

Der Stürmer des FC Sion kommt zu einem besonders günstigen Zeitpunkt in die Schweizer Nati und könnte schneller als erwartet zu seiner Chance kommen. Das sind die Gründe.

Julien Caloz Folge mir

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Winsley Boteli ist am Montag zum Zusammenzug der Schweizer Nationalmannschaft in der Türkei gestossen – und seine Nomination ist mehr als verdient. Der Stürmer des FC Sion legt einen sensationellen Saisonstart hin: In 15 Spielen hat er 13 Tore und 5 Assists erzielt. Zahlen, die an Maxim Tsigalko erinnern, den legendären Stürmer aus «Championship Manager 01/02». Vor allem aber profitiert Boteli von einer Chance, die längst nicht jeder Nationalspieler erhält: Er stösst in einer besonders günstigen Situation zur Nati.

Der Stammstürmer der Schweizer Nationalmannschaft steht derzeit nämlich nicht zur Verfügung. Breel Embolo wird das nächste Nations-League-Spiel gegen Nordmazedonien am kommenden Samstag (20.45 Uhr) verpassen, nachdem er im Spiel gegen Argentinien eine Rote Karte bekam. Das bedeutet natürlich nicht, dass Boteli von Beginn an auflaufen wird. Doch Embolos Abwesenheit erhöht seine Chancen auf einen Einsatz, sollte Murat Yakin ihn zum Anpfiff zunächst auf der Bank lassen.

Top Players list provided by Sofascore Boteli ist der zweitbeste Torschütze der laufenden Super-League-Saison.

Was vor allem für Boteli spricht, ist jedoch die ungewöhnliche Abfolge der Schweizer Spiele während dieser Länderspielpause. Die UEFA hat für jede Nationalmannschaft gleich vier Partien angesetzt: Die Mannschaft von Murat Yakin wird zwischen dem 26. September und dem 6. Oktober also viermal antreten – mit nur drei Tagen zwischen Nordmazedonien–Schweiz und Schottland–Schweiz sowie erneut nur drei Tagen zwischen den beiden Spielen in Luzern. Ein Spielplan, der den Nationaltrainer natürlich dazu zwingen dürfte, die Einsatzminuten stärker auf seinen Kader zu verteilen.

Yakin hat zudem klar angekündigt, dass er diese Phase nutzen möchte, um im Wettbewerb «den einen oder anderen neuen Spieler oder einen Akteur, der bislang nur wenig für die Nati gespielt hat», zu testen. Winsley Boteli fällt natürlich genau in diese Kategorie.

Alles deutet also darauf hin, dass Boteli schon bald seine ersten Minuten im Schweizer Natitrikot absolvieren könnte. Zumal es bei ihm um mehr als nur sportliche Aspekte geht. Der Nationaltrainer will diese Nations-League-Pause auch nutzen, um den Stürmer des FC Sion noch stärker an die Schweiz zu binden. Boteli, der zuletzt auch von der Demokratischen Republik Kongo umworben wurde, hat bislang noch kein Pflichtspiel für die A-Nationalmannschaft bestritten. Nun ist seine Zeit gekommen.