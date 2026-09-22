Gianni Infantino möchte seine Gegner beschwichtigen – gelingt das tatsächlich? Bild: keystone

Schachzug oder Einsicht? Was der Reform-Vorstoss von Gianni Infantino bedeutet

Versöhnung, Einheit, weltweites Fussball-Wohlergehen. Gianni Infantino schlägt im FIFA-Machtkampf milde Töne an. Seine Gegner bringt er damit in Zugzwang. Doch wie glaubwürdig sind die Reformgedanken?

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Kuschelkurs statt Konfrontation. Mit seinem Brief an alle Präsidenten der 211 nationalen Fussball-Verbände und die Mitglieder im FIFA-Council hat Gianni Infantino eine überraschende Wende im Machtkampf der Funktionäre im Weltverband hingelegt.

In epischer Breite beschwört der Schweizer die Einheit des Fussballs, und er räumt Fehler und Missverständnisse beim geplanten und geplatzten Investorendeal für die WM-Rechte ein, der aus seiner Sicht moralisch und juristisch korrekt war. «Er beinhaltete nicht die Aufgabe der Kontrolle oder Autorität der FIFA über sportliche Entscheide. Selbstverständlich nicht!», versichert Infantino und verspricht nun einen Wandel in den Führungsstrukturen bis hinein ins Präsidentenbüro.

Mit dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, ändert Infantino Strategie und Ton. Doch was ist seine Motivation? Ist der 56-Jährige nach wochenlanger Kritik und der Androhung von juristischen Schritten geläutert? Oder handelt es sich um ein recht einfach zu durchschauendes Manöver zum Machterhalt? Von einem Rückzug, den seine Kritiker herbeisehnen, ist jedenfalls keine Rede.

Was bietet Infantino konkret an?

Infantino schreibt von zwei Aspekten der Reformprüfung. Eine externe Kommission soll die Abläufe bei grossen Projekten überprüfen. Das spielt auf die Kritik an, dass Infantino im Alleingang die WM-Rechte an US-Investoren veräussern wollte. Zweitens soll es einen breiten Konsultationsprozess mit internen und externen Fussball-Institutionen geben, wie die FIFA künftig geführt wird und wie «Entscheidungsprozesse verbessert werden können». Das schliesst auch die Arbeit und Rolle des Präsidenten mit ein, versichert Infantino.

«Starke Institutionen warten nicht darauf, dass ihre Systeme versagen, bevor sie darüber nachdenken, wie sie verbessert werden können», schreibt Infantino.

Wie tiefgreifend sind die Ankündigungen?

Erstmal geht es vor allem um grosse Worte. Der überwiegende Teil des Infantino-Briefes besteht aus dem Beschwören der heilen Fussball-Welt, die er selbst nach eigener Einschätzung in gut zehn Jahren als Präsident geformt und gefördert hat. Der Wille zur Reform – oder zumindest der Diskussion darüber – ist natürlich eine Strategieänderung.

Doch konkrete Vorschläge stehen in dem Papier noch nicht. Infantino lädt erst einmal nur zu Gesprächen ein. Für diese sieht er sich selbst in der Rolle des Initiators, sofern der FIFA-Rat, in dem auch viele Gegner von ihm sitzen, diese wünscht. «Meine Rolle ist es nicht, dieser Diskussion vorzugreifen. Diejenigen, die ein bestimmtes Modell unterstützen, sollten die Möglichkeit haben, ihre Argumente klar darzulegen», schreibt Infantino.

Welche Reaktion ist zu erwarten?

Infantinos Gegner sind Top-Profis in der Welt der Fussball-Funktionäre. Sie werden dem FIFA-Boss gewiss nicht auf den Leim gehen. Und sie werden ihre Opposition auch nicht aufgeben. UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin und seine Gefolgsleute werden sich mit Konsultationen zu möglichen Reformen allein nicht abspeisen lassen. Sie haben ihr Ziel klar formuliert: Infantino muss weg. Nun müssen sie auf den Schachzug des Schweizers geschickt eingehen. Ihre Forderungen für Gespräche werden weit über das hinausgehen, was Infantino jetzt angeboten hat.

UEFA-Präsident Ceferin wird sich mit dem Infantino-Schreiben nicht abspeisen lassen. Bild: keystone

Was sind die nächsten Schritte?

Infantino nennt selbst den 15. Oktober als wichtiges Datum. Dann trifft sich in Zürich in der Zentrale des Weltverbandes das FIFA-Council, in dem Infantino und seine Kontrahenten sitzen. Ein erster Showdown ist programmiert. Endgültige Entscheide sind dann aber kaum zu erwarten. Die UEFA-Fraktion könnte mit ihren Verbündeten aus Nord- und Mittelamerika zu einem eigenen Krisengipfel einladen. Einen entsprechenden Vorstoss aus den Niederlanden gab es schon. Würde Infantino einer Einladung dazu folgen?

Wer hat die Hebel in der Hand?

Infantino muss kämpfen, aber er ist in einer guten Position. Aus Afrika, Asien und Südamerika bekommt er unverändert Unterstützung. Das könnte ihm zum Wahltermin die nötige Mehrheit sichern.

Und sein Brief verfolgt natürlich auch speziell ein Ziel: Zeit zu gewinnen. Bis zum 18. November müssen seine Gegner einen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl drei Monate später in Marokko aufstellen. Dann endet die FIFA-Frist. Noch ist nicht klar, wer diesen Kampf führen will und führen kann.

Mit seiner Einladung zu gemeinsamen Reformüberlegungen wird dieses Vorhaben zumindest verzögert und erschwert. Der FIFA-Boss kann sofort und auch in einem drohenden Wahlkampf auf seine Kompromissbereitschaft verweisen. Diese hat, wie er im typischen Duktus formuliert, nur ein Ziel: das Wohl des Fussballs in aller Welt. «Meine Verantwortung besteht darin, allen 211 Mitgliedsverbänden fair zu dienen, unabhängig von ihrer Position zu einer einzelnen Angelegenheit», verspricht der FIFA-Präsident. (abu/sda/dpa)