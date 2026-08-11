21-jähriger Berner bricht Weltrekord im «Blobbing»
An der Wasser- und Outdoorsportveranstaltung Windweek in Brunnen wurde dieses Wochenende der Weltrekord im sogenannten Blobbing gebrochen. Gelungen ist dieses Kunststück dem 21-jährigen Berner Freestyle-Athleten Robin Steiner. Über 28 Meter hoch hat er sich in die Luft schleudern lassen. So hat das ausgesehen:
Robin Steiner holte sich an der Windweek am Samstag bereits den Titel als Schweizer Meister im Blobbing. Am Sonntag wollte er es dann nochmal wissen – und brach dabei direkt noch den Weltrekord. 28,2 Meter hoch flog der 21-Jährige. Der bisherige Rekord hatte bei 22 Metern gelegen.
Laut der Luzerner Zeitung hat Steiner erst vor vier Jahren mit dem Blobbing angefangen – ebenfalls an der Windweek in Brunnen. Jetzt ist er Weltrekordhalter. Seinen Zugang zur Disziplin hat der Extremsportler via Trampolinsport und später Klippenspringen gefunden. Vorher war er Fuss- und Volleyballer. (lzo)