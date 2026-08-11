Video: watson/lucas zollinger

21-jähriger Berner bricht Weltrekord im «Blobbing»

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An der Wasser- und Outdoorsportveranstaltung Windweek in Brunnen wurde dieses Wochenende der Weltrekord im sogenannten Blobbing gebrochen. Gelungen ist dieses Kunststück dem 21-jährigen Berner Freestyle-Athleten Robin Steiner. Über 28 Meter hoch hat er sich in die Luft schleudern lassen. So hat das ausgesehen:

Video: watson/lucas zollinger

Robin Steiner holte sich an der Windweek am Samstag bereits den Titel als Schweizer Meister im Blobbing. Am Sonntag wollte er es dann nochmal wissen – und brach dabei direkt noch den Weltrekord. 28,2 Meter hoch flog der 21-Jährige. Der bisherige Rekord hatte bei 22 Metern gelegen.

Das ist Blobbing Ein Blob ist ein riesiger Gummi-Schlauch, der halb mit Luft gefüllt im Wasser liegt und dazu dient, Personen ins Wasser zu katapultieren. Dazu springen bis zu drei Personen – sogenannte Launcher – auf das eine Ende des Schlauchs, wodurch sich die Luft darin verlagert und die am anderen Ende bereitliegende Person in die Luft geschleudert wird.

Laut der Luzerner Zeitung hat Steiner erst vor vier Jahren mit dem Blobbing angefangen – ebenfalls an der Windweek in Brunnen. Jetzt ist er Weltrekordhalter. Seinen Zugang zur Disziplin hat der Extremsportler via Trampolinsport und später Klippenspringen gefunden. Vorher war er Fuss- und Volleyballer. (lzo)

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