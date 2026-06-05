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SRF überträgt alle Fussballspiele der WM in den USA und Mexiko live

SoFi Stadium World Cup General overall view of a FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball Trophy outside of Stadium on Thursday, Mar 26, 2026, in Inglewood, CA. SoFi Stadium, a.k.a. Los Angeles ...
Um diese Trophäe kämpfen ab kommender Woche 48 Teams in den USA und Mexiko. Bild: imago

SRF überträgt alle 104 WM-Spiele live

Zwischen dem 11. Juni und dem 19. Juli werden an der WM in den USA, Kanada und Mexiko 104 Spiele ausgetragen. Das Schweizer Radio und Fernsehen überträgt alle Partien live.
05.06.2026, 11:2405.06.2026, 11:24

Noch vor vier Jahren in Katar nahmen 32 Nationen an der WM teil. Nun in Nordamerika ermitteln erstmals in der Geschichte des Turniers 48 Mannschaften den neuen Weltmeister. Entsprechend steigt auch die Zahl der auszutragenden Partien. Waren es in Katar 64 Spiele, sind es an der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko 104 Partien.

Wie das Schweizer Radio und Fernsehen mitteilt, überträgt es alle Spiele live im kommentierten Stream auf seiner Website und in der SRF-Sport-App. Fast alle Partien werden im TV übertragen. Zudem sind alle Schweizer Spiele sowie der Final via Radio SRF 3 live in voller Länge kommentiert zu hören.

SRF gibt Team für die WM bekannt

Wie bereits seit gut 18 Jahren werden die Spiele des Schweizer Nationalteams im Fernsehen von Sascha Ruefer kommentiert. Als weitere Kommentatoren stehen Dani Kern, Mario Gehrer, Manuel Köng, Dominic Ledergeber, Calvin Stettler, Rachel Rinast, Reto Müller, Mevion Heim, Jeroen Heijers und Silvan Schweizer im Einsatz.

Reporter Jeff Baltermia geht vor Ort auf Stimmenfang. Moderator Paddy Kälin und Experte Benjamin Huggel blicken im täglichen «Nati-Magazin» im Base Camp in San Diego hinter die Kulissen der Nati.

Im Studio in Zürich führen Annette Fetscherin, Lukas Studer, Rainer Maria Salzgeber und Mevion Heim durch das tägliche Liveprogramm. Für die Analysen stehen ihnen Expertinnen und Experten wie Martina Moser, Fabian Frei, Marc Schneider oder Fabian Lustenberger zur Seite. Zu den Gästen im Leutschenbach gehören unter anderem die ehemalige Schweizer Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg sowie Diego Benaglio, Mladen Petric und Heinz Lindner.

Sascha Amhof, ehemaliger Spitzenschiedsrichter und heute Leiter Ressort Schiedsrichter im SFV, begleitet das Turnier als Schiedsrichter-Experte und wird zugeschaltet, wenn es kritische Entscheide einzuordnen gilt. (sda)

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