recht sonnig11°
DE | FR
burger
Schweiz
Sport

Hockey-WM: Dominik Egli und Sven Jung im Allgemeinwissen-Quiz

Video: watson/Elena Maria Müller/Nina Bürge

Geparden und der Genfersee – unsere Hockey-Nati-Spieler im Allgemeinwissen-Quiz

Heute Abend steht das fünfte Gruppenspiel der Schweiz gegen Grossbritannien an. Die Spieler der Hockey-Nati haben ihr Können auf dem Eis bereits bewiesen – aber wie sieht es bei ihnen mit Allgemeinwissen aus?
21.05.2026, 09:5421.05.2026, 09:54
Nina Bürge
Nina Bürge
Elena Maria Müller
Elena Maria Müller

Endlich ist sie da, die Eishockey-Heim-WM! Ein grösseres Ereignis gibt es für einen Hockeyspieler kaum und sicherlich nicht, wenn der Austragungsort zusätzlich noch das Heimatland ist. So stehen unsere Silberhelden vom letzten Jahr nun auf heimischem Eis und beweisen ihr Talent.

Wir haben die Hockey-Profis ausserhalb ihrer gewohnten Eishalle auf ihr Allgemeinwissen getestet. In der ersten Ausgabe testen wir Sven Jung, Verteidiger beim HC Davos, und seinen ehemaligen und ab nächster Saison wieder aktuellen Teamkollegen Dominik Egli, der die letzten Saisons in der schwedischen Liga sein Können bewiesen hat.

Video: watson/Elena Maria Müller/Nina Bürge
Mehr zur Eishockey-WM:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 14
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Euphorische Fans nach dem Schweizer Eishockey-WM-Auftakt: «Von Anfang an Gänsehaut»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Niemand dachte, dass wir so weit kommen»: Das sagt Manzambi nach dem verlorenen EL-Final
Aston Villa setzt sich im Europa-League-Final klar und deutlich gegen den SC Freiburg durch. Selbstverständlich ist die Enttäuschung beim Schweizer Johan Manzambi riesig, aber er ist auch stolz auf das Erreichte.
Es war eine klare Angelegenheit im Final der Europa League. Gleich mit 3:0 setzte sich Aston Villa in Istanbul gegen den SC Freiburg durch. Youri Tielemans und Emiliano Buendia kurz vor der Pause und Morgan Rogers nach einer knappen Stunde waren für die Treffer verantwortlich.
Zur Story