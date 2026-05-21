Video: watson/Elena Maria Müller/Nina Bürge

Geparden und der Genfersee – unsere Hockey-Nati-Spieler im Allgemeinwissen-Quiz

Heute Abend steht das fünfte Gruppenspiel der Schweiz gegen Grossbritannien an. Die Spieler der Hockey-Nati haben ihr Können auf dem Eis bereits bewiesen – aber wie sieht es bei ihnen mit Allgemeinwissen aus?

Nina Bürge Folge mir Elena Maria Müller Folge mir

Mehr «Schweiz»

Endlich ist sie da, die Eishockey-Heim-WM! Ein grösseres Ereignis gibt es für einen Hockeyspieler kaum und sicherlich nicht, wenn der Austragungsort zusätzlich noch das Heimatland ist. So stehen unsere Silberhelden vom letzten Jahr nun auf heimischem Eis und beweisen ihr Talent.

Wir haben die Hockey-Profis ausserhalb ihrer gewohnten Eishalle auf ihr Allgemeinwissen getestet. In der ersten Ausgabe testen wir Sven Jung, Verteidiger beim HC Davos, und seinen ehemaligen und ab nächster Saison wieder aktuellen Teamkollegen Dominik Egli, der die letzten Saisons in der schwedischen Liga sein Können bewiesen hat.