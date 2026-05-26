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«Kalalulu» und Baume-Schneider? – die Nati-Spieler testen ihr Allgemeinwissen



Die Gruppenphase der Heim-WM neigt sich dem Ende zu. Heute spielt die Schweizer-Nati noch gegen Finnland, bevor es in die Viertelfinals geht.

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Die Eishockey-WM geht langsam aber sicher in die spannende Phase. Spannend ist auch unser Allgemeinwissen-Quiz mit den Spielern der Eishockey-Nati. Heute duellieren sich Calvin Thürkau und Sven Andrighetto – die von einem eigentlichen Vorteil nicht profitieren können.

Doch wo liegt «Kalalulu» und was hat eine Bundesrätin mit den beiden Hockey-Spielern zu tun? Finde es im Video raus:

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Schau dir hier die vorherigen Allgemeinwissen-Quiz mit den Hockey-Nati-Spielern an:

Timo Meier und Pius Suter im Quiz: Video: watson/Elena Maria Müller/Nina Bürge