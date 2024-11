Ueli Schmezer will in den Nationalrat. Bild: keystone

«Kassensturz»-Schmezer könnte bald in den Nationalrat einziehen

Ueli Schmezer war 25 Jahre lang bei der SRF-Konsumentenschutz-Sendung «Kassensturz». Nun könnte er bald für die SP in den Nationalrat einziehen.

Weil SP-Nationalrat Matthias Aebischer, der einst ebenfalls beim SRF war, am Sonntag in die Stadtberner Regierung gewählt werden könnte, stehen die Chancen gut, dass Schmezer in den Nationalrat «nachrutschen» könnte, wie der «Blick» berichtet. Erhöht werden die Chancen dadurch, dass drei von fünf bisherigen Regierungsmitgliedern nicht mehr antreten.

So haben ihn viele in Erinnerung: Schmezer beim «Kassensturz».

Für Schmezer wäre es ein grosser Sprung in den Nationalrat. Er sass noch nie in einem Parlament, auch nicht auf Gemeindeebene.

