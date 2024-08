Chips-Päckli mit politischer Werbung am Bahnhof Rapperswil – das sagt Zweifel dazu

Für die Pendler und Pendlerinnen hingegen heisst es wohl: Es dürfte wohl nicht mehr so schnell eine Chips-Überraschung am Bahnhof geben. (aargauerzeitung.ch)

Umso erstaunlicher ist der Zweifel-Auftritt - könnte man meinen. Doch er war nicht geplant: «Als unabhängiges Familienunternehmen hat Zweifel bisher nicht und wird auch in diesem Fall nicht politisch Stellung nehmen», hält Firmensprecherin Anita Binder auf Anfrage fest. Und sie fügt an: «Wir möchten betonen, dass wir für diese Kampagne weder angefragt wurden noch ein Einverständnis abgegeben haben.»

Dass Unternehmen sich in Abstimmungskämpfe einmischen, ist äusserst selten. Eine grosse Ausnahme war der Coca-Cola-Konzern, der sich mit seiner Regenbogenfarben-Kampagne im Vorfeld der «Ehe für alle»-Abstimmung sehr nah zum Befürworterlager gesellte. Klar Stellung in dieser Frage bezogen auf Nachfrage die Zurich-Versicherung und Novartis: Beide sagten Ja zur «Ehe für alle», wie sie bei einer Umfrage von CH Media bekannt gaben.

Polizeieinsatz am Leutschenbach in Zürich

Als Blocher Affen ass – und warum es zwischen der Schweiz und China immer ums Geld ging

Vom exotischen Kaiserreich zum Eldorado für Schweizer Unternehmen: Ein neues Buch zeichnet die Beziehungsgeschichte Schweiz – China nach. Der Schweizer Blick auf China war immer von Wirtschaftsinteressen geprägt. Das Land profitierte von seiner Neutralität, die Chinas Machthaber milde stimmte.

Kaiser Kangxi plagten 1699 fürchterliche Zahnschmerzen, so sagen die Quellen. Am Hof in Peking machte sich Ratlosigkeit breit. Da erinnerte man sich daran, dass einem europäischen Häftling in Chinas Hauptstadt ein exzellenter Ruf als Zahnzieher vorauseilte: Johann Jakob Bossart aus der Schweiz.