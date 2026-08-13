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Zuger Polizei zieht frisiertes E-Trottinett aus dem Verkehr

Tempo bis 68 km/h möglich: Zuger Polizei zieht frisiertes E-Trottinett aus dem Verkehr

13.08.2026, 06:5913.08.2026, 06:59

Die Zuger Polizei hat am Dienstag mehrere auffällige Elektrofahrzeuge kontrolliert. Ein E-Trottinett eines Jugendlichen war so hergerichtet, dass es statt den erlaubten maximalen 20 km/h bis zu 68 km/h schnell fahren konnte.

Elektro-Trottinetts in Reih und Glied wie hier in Zürich sind in Tel Aviv ein seltenes Bild. Die Behörden haben seit Anfang Jahr 13&#039;000 Bussen ausgestellt und 1000 chaotisch abgestellte E-Trottis ...
Die Zuger Polizei hat ein frisiertes E-Trotti aus dem Verkehr gezogen.Bild: KEYSTONE

Gemäss einer Mitteilung vom Mittwoch erwischte die Polizei einen weiteren Jugendlichen, der mit einem E-Scooter mit Tempo 35 auf einem Trottoir unterwegs war. Ein dritter E-Trottinettfahrer war erst elf Jahre alt und damit noch zu jung, um ein solches Fahrzeug benutzen zu dürfen.

Die Zuger Polizei beanstandete zudem den E-Roller einer 51-jährigen Frau. Ihr Elektrotöffli konnte schneller als die erlaubten 25 km/h fahren, wie aus der Mitteilung hervorgeht. (dab/sda)

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