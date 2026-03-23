Der Bund prüft eine Helmpflicht für E-Trottis und E-Roller. Bild: shutterstock.com

Weil sich Unfälle häufen: Bund prüft Helmpflicht bei E-Trottinetten und E-Rollern

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In der Schweiz nimmt die Beliebtheit von E-Trottinetts und E-Rollern immer mehr zu, vor allem in den Städten sind sie nicht mehr wegzudenken. Doch diese Beliebtheit führt zu immer mehr Problemen. Neue Zahlen der Stadt Zürich zum Beispiel zeigen, dass Unfälle mit E-Trottis stark zunehmen.

Das Problem besteht allerdings nicht nur in Zürich, sondern wird schweizweit beobachtet. Der Bundesrat hat deshalb letztes Jahr einen Bericht in Auftrag gegeben, der Lösungen für die Problematik erarbeiten soll.

Dieser Bericht liegt nun vor, wie der «Blick» am Wochenende berichtete. Eine Möglichkeit, die der Bund in Erwägung zieht, ist eine Helmpflicht für Fahrerinnen und Fahrer. Astra-Sprecher Thomas Rohrbach sagt gegenüber der Zeitung:

«Wir sind bereit, eine Helmpflicht bei einer nächsten Verordnungsrevision in der Vernehmlassung zur Diskussion zu stellen – wie auch bei E-Rollern.»

Thomas Rohrbach

Weiter heisst es im Bericht, dass auch die Velowege ausgebaut werden sollen. Da die E-Trotti-Fahrer aufgrund schlecht ausgebauter Velowege oftmals auf das Trottoir ausweichen würden, wird auch diese Massnahme in Erwägung gezogen. Das Problem dabei: Velowege sind Sache der Kantone, der Bund hat deshalb hier nur begrenzt Handlungsmöglichkeiten.

Beliebtheit von E-Trottis nimmt stetig zu

In den letzten Jahren hat sich die Zahl der E-Trottifahrer stetig vergrössert. Gemäss dem «Blick» könnte sich die Zahl von E-Trottis im privaten Besitz von heute rund 100'000 in den nächsten zehn Jahren auf bis zu 300'000 erhöhen. (ome)