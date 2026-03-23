bedeckt12°
DE | FR
burger
Schweiz
Bundesrat

E-Trottis und E-Roller: Bundesrat prüft Helmpflicht

E-Trotti Lime
Der Bund prüft eine Helmpflicht für E-Trottis und E-Roller. Bild: shutterstock.com

Weil sich Unfälle häufen: Bund prüft Helmpflicht bei E-Trottinetten und E-Rollern

23.03.2026, 13:1623.03.2026, 13:16

In der Schweiz nimmt die Beliebtheit von E-Trottinetts und E-Rollern immer mehr zu, vor allem in den Städten sind sie nicht mehr wegzudenken. Doch diese Beliebtheit führt zu immer mehr Problemen. Neue Zahlen der Stadt Zürich zum Beispiel zeigen, dass Unfälle mit E-Trottis stark zunehmen.

Zahl der E-Trotti-Unfälle steigt – aber nicht wegen Jugendlichen

Das Problem besteht allerdings nicht nur in Zürich, sondern wird schweizweit beobachtet. Der Bundesrat hat deshalb letztes Jahr einen Bericht in Auftrag gegeben, der Lösungen für die Problematik erarbeiten soll.

Dieser Bericht liegt nun vor, wie der «Blick» am Wochenende berichtete. Eine Möglichkeit, die der Bund in Erwägung zieht, ist eine Helmpflicht für Fahrerinnen und Fahrer. Astra-Sprecher Thomas Rohrbach sagt gegenüber der Zeitung:

«Wir sind bereit, eine Helmpflicht bei einer nächsten Verordnungsrevision in der Vernehmlassung zur Diskussion zu stellen – wie auch bei E-Rollern.»
Thomas Rohrbach

Weiter heisst es im Bericht, dass auch die Velowege ausgebaut werden sollen. Da die E-Trotti-Fahrer aufgrund schlecht ausgebauter Velowege oftmals auf das Trottoir ausweichen würden, wird auch diese Massnahme in Erwägung gezogen. Das Problem dabei: Velowege sind Sache der Kantone, der Bund hat deshalb hier nur begrenzt Handlungsmöglichkeiten.

Beliebtheit von E-Trottis nimmt stetig zu

In den letzten Jahren hat sich die Zahl der E-Trottifahrer stetig vergrössert. Gemäss dem «Blick» könnte sich die Zahl von E-Trottis im privaten Besitz von heute rund 100'000 in den nächsten zehn Jahren auf bis zu 300'000 erhöhen. (ome)

Mehr zum Thema E-Trottis und E-Roller:

Immer mehr E-Trottis sind zu schnell
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Beliebteste E-Autos in der Schweiz
1 / 3
Beliebteste E-Autos in der Schweiz

Das sind die beliebtesten E-Autos in der Schweiz im Januar.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Zahl der E-Trotti-Unfälle steigt – aber nicht wegen Jugendlichen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
11 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
11
«Fuck Nyepi»-Post auf Instagram: Schweizer Tourist auf Bali festgenommen
Ein Schweizer Tourist ist auf der indonesischen Ferieninsel Bali wegen Verunglimpfung eines religiösen Festes festgenommen worden. Laut der Polizei wird dem Mann vorgeworfen, das Nyepi-Neujahrsfest auf Instagram herabgewürdigt zu haben.
Zur Story