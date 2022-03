Am Flughafen Zürich nimmt neu ein Automat das Gepäck entgegen

Self Bag Drop am Flughafen Zürich Bild: Swiss

Anstehen am Check-in-Schalter ist am Flughafen Zürich künftig nicht mehr notwendig: Wer sich bereits online eingecheckt und die Bordkarte erhalten hat, kann das Gepäck neu selbständig an einem Automaten abgeben.

An den so genannten Self Bag Drop Automaten scannen die Passagiere die Bordkarte ein, drucken die Etikette aus, bringen sie selber am Gepäckstück an und stellen das Gepäck auf ein Förderband.

Von dort wird das Gepäck automatisch in das Gepäcksortiersystem eingespeist. Gemäss einer Mitteilung des Flughafens vom Freitag stehen die ersten zehn Automaten im Check-in 2. Anfang April werden weitere zehn Automaten im Check-in 3 in Betrieb genommen.

Das Angebot steht vorerst den Passagieren von Swiss, Edelweiss und anderen Lufthansa-Airlines zur Verfügung. Weitere Fluggesellschaften sollen gemäss Flughafen folgen. (aeg/sda)