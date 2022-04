14 Kilometer Stau vor dem Gotthard – und die Osterferien kommen erst

Zum Entscheid, in den Süden zu reisen, trugen wohl auch die Wetterprognosen bei: Während Meteoschweiz für den Norden am Samstag wechselhaftes Wetter mit Temperaturen von 9 Grad mit vereinzelten Graupelschauern vermeldete, gab es im Süden dank Nordföhn mehr Sonne und Temperaturen von bis zu 18 Grad.

Bereits um 10 Uhr sei die Blechlawine auf zwölf Kilometer angewachsen. Wegen des Ferienbeginns im Kanton Bern und in einigen deutschen Bundesländern hätten sie zwar ein Stauaufkommen wie vor der Pandemie erwartet. 14 Kilometer seien allerdings sehr viel für ein Palmsonntags-Wochenende.

Reisenden werde die Umleitung via A13 und den San Bernardino-Tunnel empfohlen, hiess es auf der Webseite des TCS. Der Stau zwischen Erstfeld UR und Göschenen UR dauere bereits seit acht Uhr an, teilte der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Bereits eine Woche vor Ostern haben sich vor dem Gotthard-Nordportal in Richtung Süden lange Autoschlangen gebildet. TCS-Verkehrsinfo meldete am Samstagnachmittag 14 Kilometer Stau mit einer Wartezeit von zwei Stunden und zwanzig Minuten.

Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal am Samstagmittag.

