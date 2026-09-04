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Amerikanischer Raser brettert mit 251 km/h über die A12 bei Bösingen

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Amerikanischer Raser brettert mit 251 km/h über die Autobahn

04.09.2026, 16:3804.09.2026, 16:38

Am Mittwoch ist ein Autofahrer auf der A12 bei Bösingen 251 km/h gefahren. Er wurde von der Kantonspolizei Freiburg angehalten und sein Fahrzeug – ein Mietwagen – wurde beschlagnahmt, heisst es in einer Medienmitteilung. Der Lenker wurde vorläufig festgenommen.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 23-Jährigen, der in den USA wohnhaft ist. Der Lenker tappte kurz vor fünf Uhr früh auf dem Weg von Bern Richtung Châtel-St-Denis in die Radarfalle. Auf dem Autobahnabschnitt gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h, wie die Freiburger Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

Das Fahrzeug wurde auf der Höhe von Vaulruz angehalten. Dem Lenker wurde ein Fahrverbot ausgesprochen. Ausserdem wird er bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, heisst es in der Mitteilung weiter. (hkl)

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