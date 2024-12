Eine Swiss-Maschine konnte heute nicht direkt nach Zürich fliegen, sondern musste in Graz landen. Bild: keystone

Swiss-Maschine muss ausserplanmässig in Graz landen und Passagiere evakuieren

Am Montag musste ein Flug der Swiss in Graz landen. Es soll zu Rauchentwicklung in der Kabine gekommen sein. Die Swiss hat eine Taskforce eingerichtet.

Der Swiss-Flug LX1885 von Bukarest nach Zürich musste in Graz landen. Mehrere Leser berichten gegenüber der Online-Plattform 20 Minuten, dass es in der Kabine zu Rauchentwicklung gekommen sei.

Die Swiss bestätigt auf der Plattform X die Landung in Graz. Die Passagiere habe man evakuiert und das Flugzeug sei noch auf der Landebahn. Es wurde zudem eine Taskforce gebildet, um den Vorfall aufzuklären, wie die Swiss gegenüber 20 Minuten bestätigt. (nzu)