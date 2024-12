Eine Swiss-Maschine konnte heute nicht direkt nach Zürich fliegen, sondern musste in Graz landen. Bild: KEYSTONE

Swiss musste in Graz notlanden – Crewmitglied auf Intensivstation

Am Montagabend musste ein Flug der Swiss nach Triebwerksproblemen und Rauch in der Kabine in Graz landen. 15 Passagiere befinden oder befanden sich in ärztlicher Behandlung. Und nun ist klar: Ein Crewmitglied befindet sich auf der Intensivstation.

Das ist passiert

Rauch in Cockpit und Kabine hat am Montagabend zur notfallmässigen Landung einer Maschine der Swiss im österreichischen Graz geführt. Vorausgegangen waren Triebwerksprobleme. Die Maschine war unterwegs von Bukarest nach Zürich.

Ein Besatzungsmitglied wurde per Helikopter ins Spital gebracht. Betroffen sei ein Mitglied der Kabinencrew, schrieb Swiss in einem Communiqué.

Crewmitglied wurde ohnmächtig

Gegenüber 20 Minuten berichtete ein Leser, dass ein Crewmitglied ohnmächtig geworden sei zum Zeitpunkt der Evakuation. Die Crew hätte mit der Reanimation begonnen und kurze Zeit später sei der leblose Mann mit einem Helikopter abtransportiert worden.

Gemäss der zuständigen Landespolizeidirektion Steiermark erlitt ein Crew-Mitglied schwere Verletzungen und muss derzeit intensivmedizinisch betreut werden.

14 weitere Personen liessen sich ebenfalls ärztlich betreuen, wie es weiter hiess. Dabei handle es sich um zehn Passagiere und vier Besatzungsmitglieder. Sie dürften allerdings lediglich leicht verletzt sein.

Warum genau es zu der Rauchentwicklung kam, war unklar. Man arbeite eng mit den Behörden in Österreich zusammen, um die Ursache des Vorfalls zu klären, hiess es vonseiten der Swiss.

Passagiere und Crew werden mit Spezialflug nach Zürich gebracht

Die Swiss hat nach der Notlandung einen Ersatzflug für die Passagiere und die Besatzung organisiert. Wie die Fluggesellschaft am frühen Dienstagmorgen mitteilte, sind zwei Sonderflüge geplant, um einerseits ein Hilfsteam nach Graz zu befördern und andererseits Passagiere und Crew sicher wieder nach Zürich zu bringen. Der Sonderflug für die Passagiere und Besatzung soll am Dienstagmorgen Richtung Schweiz abheben, so die Swiss.

Eine Ersatzmaschine startete am Dienstagmorgen in Graz, wie eine Flughafensprecherin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte. Die Passagiere hatten die Nacht in Hotels verbracht.

Flughafen Graz geschlossen

Die Maschine befand sich auf dem Weg von Bukarest nach Zürich. An Bord waren laut Mitteilung 74 Passagierinnen und Passagiere sowie fünf Mitglieder der Crew.

Der Flughafen Graz wurde wegen des Vorfalls geschlossen. Der Airbus A220-300 wurde gemäss Communiqué in der Nacht von der Piste entfernt. Die Passagiere wurden vom Kriseninterventionsteam des Grazer Flughafens betreut.



(sda/nzu/con)