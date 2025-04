Ex-Häftling Brian Keller boxt erstmals – der Kampf im Liveticker

Am Samstagabend steigt Brian Keller erstmals in den Boxring. In Winterthur trifft der 29-Jährige auf den Franzosen Claude Wilfried. Der Kampf soll zwischen 22 und 23 Uhr beginnen und fünf Runden à drei Minuten dauern. Hier wirst du mit allen Informationen und News auf dem neuesten Stand gehalten.

Bei Brian Keller handelt es sich um den wohl «berühmtesten Häftling der Schweiz». Im November 2023 wurde er nach siebeneinhalb Jahren aus dem Gefängnis entlassen und steht seither unter genauer Beobachtung der Öffentlichkeit. Im vergangenen Jahr musste Keller zweimal in Untersuchungshaft, kam jedoch beide Male wieder frei. Nun will er eine Boxkarriere starten.

watson ist beim Kampf in Winterthur live vor Ort und versorgt dich mit den wichtigsten Informationen und News. Den Kampf kannst du hier im Liveticker verfolgen. Wer den kostenpflichtigen Livestream sehen will, kann dies auf Youtube tun.

Beim Aufeinandertreffen zwischen Keller und Wilfried handelt es sich um einen Amateurkampf, da der 29-jährige Schweizer noch keine Lizenz des Dachverbands Swiss Boxing hat. Dafür muss er erst einige Kämpfe auf Amateurniveau bestreiten. Gegen Wilfried will sich Brian Keller also auch für eine solche Lizenz empfehlen.

