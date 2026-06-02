Mitte Mai hatte es geheissen, Swiss plane die Wiederaufnahme ihrer Flüge von und nach Tel Aviv ab dem 1. Juli. Bild: www.imago-images.de

Swiss verschiebt Wiederaufnahme der Flüge nach Tel Aviv

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Die Fluggesellschaft Swiss nimmt ihre Flüge von und nach Tel Aviv erst ab dem 1. August wieder auf. Die Fluggesellschaft nennt operationelle Gründe als Ursache.

Die Lufthansa Group werde Tel Aviv zwar bereits im Juni wieder bedienen, teilte die Swiss am Dienstag mit. Dies werde jedoch zunächst mit einem reduzierten Flugangebot der Fall sein.

Im Zuge dieser schrittweisen Wiederaufnahme werde Swiss die Verbindung zwischen Zürich und Tel Aviv aus operationellen Gründen ab dem 1. August 2026 wieder aufnehmen. Mitte Mai hatte es geheissen, Swiss plane die Wiederaufnahme ihrer Flüge von und nach Tel Aviv ab dem 1. Juli.

Fluggäste, deren Flüge aufgrund dieser Anpassung gestrichen werden, können laut Mitteilung ihre Reise kostenfrei auf einen späteren Termin umbuchen oder sich den vollständigen Ticketpreis erstatten lassen.

Swiss verfolge die Entwicklungen im Nahen Osten weiterhin aufmerksam und stehe dazu in regelmässigem Austausch mit den zuständigen Behörden in der Schweiz und vor Ort sowie mit den Partnern innerhalb der Lufthansa Group. Gründe für mehrere Flugplanänderungen seit Anfang des Jahres waren die angespannte Lage in Nahost. (sda)