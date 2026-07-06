Begünstigt durch ideales Wetter haben nebst den Stammgästen auch zahlreiche junge Leute das Festival besucht. Bild: www.imago-images.de

Rund 50'000 Besucherinnen und Besucher am Jazzfestival in Ascona

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Nach dem zehntägigen Tessiner Jazzfestival hat das Organisationskomitee am Sonntag eine «sehr positive» Bilanz gezogen: Rund 50'000 Personen besuchten die 42. Ausgabe von JazzAscona.

Begünstigt durch ideales Wetter haben nebst den Stammgästen auch zahlreiche junge Leute das Festival besucht, wie die Organisatoren am Sonntag in einem Communiqué mitteilten. Das Programm habe sowohl Jazzliebhaber als auch ein breites Publikum angesprochen.

«Die Verbindung zu New Orleans bleibt das Herzstück des Festivals», wird der künstlerische Leiter Nolan Quinn im Communiqué zitiert. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aus dieser amerikanischen Stadt waren anwesend. Zu den herausragenden Konzerten zählten die Auftritte von Angélique, Emma Nissen, dem Trompeter Anthony Hervey oder dem Posaunisten Fred Wesley, listeten die Organisatoren auf.

Das Festival entwickle sich ständig weiter und lege Wert auf junge Talente. Die Freiburger Pianistin Manon Mullener, die in diesem Jahr den Swiss Jazz Award erhalten habe, sei vor drei Jahren im Rahmen des Nachwuchsprogramms des Festivals eingeladen worden, betonten die Organisatoren.

Diese Ausgabe markierte auch das Ende der Präsidentschaft von Guido Casparis nach vierzehnjähriger Amtszeit. «Ich hinterlasse ein Festival, das in künstlerischer, finanzieller und organisatorischer Hinsicht kerngesund ist», wird er im Communiqué zitiert. Als einen der Erfolge nannte er den vollständig kostenlosen Zugang zu den Konzerten.

Ein Erfolg war auch der neue visuelle Auftritt. So waren die offiziellen T-Shirts bereits vor den letzten drei Festivaltagen ausverkauft. Die 43. Ausgabe von JazzAscona ist für den 24. Juni bis zum 3. Juli 2027 geplant. (sda)