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Nach Femizid in Faido: Explosion verletzt drei Polizisten

Bei einer Explosion in einem Wohnhaus in Leontica TI sind mehrere Personen verletzt worden. Im Fokus steht ein 59-Jähriger, der verdächtigt wird, seine Ex-Frau in Faido getötet zu haben.

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Am Donnerstag der Femizid, am Freitag die Explosion. Laut Berichten stehen die beiden Fälle im Zusammenhang. Bild: Benedetto Galli/Keystone

Die Tessiner Polizei informiert am Freitag über einen Todesfall, der sich am Donnerstagabend ereignet hat. Gegen 20 Uhr sei auf dem Gelände der Rehabilitationsklinik in Faido eine 56-jährige Schweizerin mit einer schweren Schussverletzung am Kopf aufgefunden worden. Die Frau wurde in der Einrichtung behandelt und wohnte im Bleniotal, wie die Tessiner Zeitung Corriere del Ticino (CdT) berichtet.

Die Polizei untersucht zudem die Rolle eines Mannes, der derzeit gesucht wird. Dabei handelt es sich um den 59-jährigen Ex-Mann des Opfers.

Am Freitagabend kam es zudem zu einer Explosion in Leontica im Bleniotal. Das italienischsprachige Radio und Fernsehen (RSI) berichtet, dass die beiden Vorfälle offenbar miteinander in Zusammenhang stehen. Gemäss ersten Erkentnissen wurden bei der Explosion drei Polizisten verletzt. Die Beteiligung des 59-Jährigen könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, schreibt das Tessiner Newsportal Tio.

Anwohnende berichteten von einem lauten Knall gegen 19.40 Uhr. Anschliessend sei starker Brandgeruch wahrnehmbar gewesen. Das betroffene Haus befindet sich im Zentrum des Dorfes.

Nach Informationen von RSI und Tio soll es sich um das Haus eines Verwandten des 59-Jährigen handeln, der aus Leontica stammt. Der Brand konnte gegen 21 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. (niz) (schweizheute.ch)