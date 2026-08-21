bedeckt, wenig Regen18°
DE | FR
burger
Schweiz
Tier

Wolf reisst in Pfäffikon SZ ungenügend geschützte Schafe

Wolf reisst in Pfäffikon SZ ungenügend geschützte Schafe

Mehrere Schafe sind am Donnerstag in Pfäffikon SZ mutmasslich von einem Wolf gerissen worden. Die Herde war nur mangelhaft vor einem Raubtierangriff geschützt.
21.08.2026, 09:1721.08.2026, 09:17

Wie das kantonale Amt für Wald und Natur am Freitag mitteilte, fand die Wildhut am Donnerstagmorgen in der Blattenweid oberhalb von Pfäffikon neun tote Schafe vor. Ein weiteres Tier war schwer verletzt und musste getötet werden. Ferner wurden zum Zeitpunkt der Kontrolle acht Schafe vermisst.

Ein Wolf, mutmasslich &quot;M35&quot;, aufgenommen beim Dorfeingang von Bellwald im Obergoms, Wallis, am 28. Mai 2013. Der Wolf hat in der Nacht auf Freitag, 7. Juni 2013 im Wallis erneut zugeschlagen ...
Ein Wolf hat im Kanton Schwyz mehrere Schafe gerissen.Bild: KEYSTONE

Das Amt für Wald und Natur geht davon aus, dass ein Wolf die Schafe angegriffen habe. Darauf deuteten die Riss- und Verletzungsspuren, aber auch die Situation vor Ort, hin, hiess es in der Mitteilung.

Die Wildhut sicherte DNA-Spuren. Diese würden in einem Labor analysiert, hiess es in einer Mitteilung.

Ob der Tierhalter entschädigt wird, ist nach Angaben des Amts für Wald und Natur fraglich. Der zuständige Herdenschutzkoordinator habe festgestellt, dass die vorgeschriebenen Herdenschutzmassnahmen nicht vollständig erfüllt gewesen seien. Damit sei derzeit davon auszugehen, dass die Voraussetzungen für die Anerkennung der betroffenen Tiere als anrechenbares Rissereignis nicht erfüllt seien.

Im Kanton Schwyz lebt derzeit ein Wolfsrudel, und zwar im Wägital. Die Behörden haben am Donnerstag mitgeteilt, dass ein Teil der Jungwölfe zur Regulierung des Bestandes getötet werden sollen. (dab/sda)

Mehr zum Wolf:

Wolf bei Grindelwald von Wildhut erschossen
Wolf bei Grindelwald von Wildhut erschossen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Vornamen im Verlauf der Zeit – finde mit unserem Tool heraus wie beliebt dein Name ist
Die Vornamen-Trends haben sich in den letzten 100 Jahren stark gewandelt. Wo in den 1930er Jahren noch Hans und Ruth die Charts anführten, wurden sie Mitte des Jahrhunderts von Peter und Sandra abgelöst und heute heissen Kinder eher Sofia und Noah. Unser Tool erlaubt einen Blick in die Geschichte der etwa 68'700 Vornamen der Schweiz.
Die Beliebtheit von Vornamen ist relativ. Was heutzutage als beliebter und weitverbreiteter Name gilt, hätte in den 1930er-Jahren eher als Ausnahme gegolten. Denn an die relative Beliebtheit von Hans und Ruth kommen die heutigen Spitzennamen Sofia und Noah nicht einmal annähernd ran.
Zur Story