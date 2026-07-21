sonnig18°
DE | FR
burger
Schweiz
Tier

Wolf im Kanton Schwyz: SVP-Kantonsrat sammelt Spenden für Jäger

SVP-Kantonsrat sammelt Spenden für mögliche Bussen bei Wolfsabschüssen

Im Kanton Schwyz gibt es ein Wolfsrudel, das bisher keine grossen Schwierigkeiten bereitet hat. Dennoch wurden 200 Jägerinnen und Jäger für die künftige Regulierung des Bestands ernannt. Um sie vor finanziellen Folgen bei Fehlschüssen zu schützen, sammelt ein Kantonsrat Geld. Zum Ärger von Tierschützern.
21.07.2026, 11:2321.07.2026, 11:23

Der Wolf erhitzt im Kanton Schwyz weiter die Gemüter. Um den Bestand zu regulieren, gibt es rund 200 Jägerinnen und Jäger, die dafür zuständig sein können. Bei einem Fehlabschuss drohen jedoch Bussen von bis zu 5000 Franken.

Deshalb hat der Küssnachter SVP-Kantonsrat Samuel Lütolf in einem Whatsapp-Kanal zu Spenden aufgerufen, sollte ein Jäger oder eine Jägerin tatsächlich verurteilt werden, berichtet der Bote der Urschweiz. An einem Wochenende seien so bereits 10'000 Franken zugesichert worden.

Für Lütolf ist das ein Zeichen, dass die Bevölkerung eine präventive Regulierung wolle. «Ich bin positiv überrascht über die Resonanz», sagt er zur Zeitung.

Tierschützer sind wütend

Anders sieht es Kathrin Ruoss vom Verein Wolfs-Hirten. «Dass ein Volksvertreter zu privaten Spenden für Bussen im Zusammenhang mit der Wolfsregulierung aufruft, hat mich schockiert. Dieses Vorgehen ist nicht akzeptabel und widerspricht unserem Rechtsstaat», sagt sie. Wer politische Verantwortung trage, müsse das Vertrauen in die bestehenden Regeln stärken und nicht Zweifel daran wecken.

Ruoss stört sich zudem an der Verhältnismässigkeit. Ihr zufolge gibt es im Kanton ein bestätigtes Wolfsrudel, das sich unauffällig verhalte. Dass rund 200 Jäger für die Regulierung vorbereitet wurden, hält sie für übertrieben. Stattdessen müsse mehr Geld in Präventionsmassnahmen wie Herdenschutz investiert werden, findet sie. «Stattdessen werden emotional aufgeladene Themen für populistische Politik instrumentalisiert.»

Kritik an Organisationen

Lütolf hingegen beharrt auf seinem Standpunkt, die Jägerinnen und Jäger vor einem finanziellen Risiko zu schützen. Stattdessen greift er die Tierschützer an. «Wenn der Kanton im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben handelt und eine Regulierung anordnet, werden diese Entscheide von gewissen Organisationen mit Einsprachen bekämpft. Das führt zu Verzögerungen und ist undemokratisch.» (vro)

Mehr zum Thema:

Wildhut will Wolf aus Jagdbanngebiet Schwarzhorn vertreiben
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Zärtliche Wölfe
«Ich bin total gegen Wolfsabschüsse » – Jäger hat klare Meinung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Swissport lanciert Neuheit beim Fliegen mit Rollstuhl – doch Swiss erhöht die Hürden
Die Bodenabfertigungsfirma reagiert auf die Zunahme von Schadensfällen beim Transport von elektrischen Rollstühlen. Doch die Swiss hat die Regeln für das Mitführen der Hilfsmittel verschärft.
Es ist mehr als nur ein Hilfsmittel. Für Menschen, die darauf angewiesen sind, ist ein Rollstuhl praktisch eine Verlängerung des eigenen Körpers. Er verleiht im Alltag mehr Selbstbestimmung, Bewegungsfreiheit und Unabhängigkeit. Umso stressiger sind Situationen, in denen man das Gerät verlassen und es in andere Hände übergeben muss.
Zur Story