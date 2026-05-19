Brasiliens Rekordtorschütze Neymar darf sein Land nochmals bei einer WM vertreten. Bild: keystone

Trotz Problemen: Neymar darf für Brasilien an die WM

Brasiliens Fussball-Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat Superstar Neymar in den 26-köpfigen Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, in Kanada und Mexiko aufgenommen. Sein letztes Länderspiel liegt schon zweieinhalb Jahre zurück.

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Zuletzt hatte es Zweifel an der Fitness des 34 Jahre alten Stürmers gegeben – Ancelotti hatte ihn deshalb nicht für das Aufgebot für die letzten beiden Länderspiele im März nominiert. «Neymar kann zur WM fahren – wenn er 100 Prozent fit ist», hatte der Italiener damals gesagt.

Als Ancelotti Neymars Namen bei der Kadervorstellung auf der Pressekonferenz nannte, brandete grosser Jubel im Saal auf. «Er hat seine Fitness verbessert, er wird bei dieser Weltmeisterschaft ein wichtiger Spieler sein», sagte der Coach.

Der 66-Jährige bevorzuge für einige Positionen in seinem Kader erfahrene Spieler – darunter Neymar.

«Er hat Erfahrung in dieser Art von Wettbewerb, die Zuneigung unserer Gruppe, und er kann für ein besseres Klima in dieser Mannschaft sorgen.»

Ebenfalls zum Aufgebot gehört wie erwartet Vinícius Júnior von Real Madrid. Sein Clubkollege Rodrygo sowie das 19 Jahre alte Wunderkind Estêvão vom FC Chelsea verpassen die WM hingegen verletzungsbedingt.

Neymars letztes von bislang 128 Länderspielen für den Rekord-Weltmeister ist mittlerweile zweieinhalb Jahre her: Im Oktober 2023 erlitt der verletzungsanfällige Star bei der 0:2-Niederlage gegen Uruguay in der WM-Qualifikation einen Kreuzbandriss im Knie und musste kurz vor der Halbzeit ausgewechselt werden.

Inzwischen spielt Neymar wieder für den Heimatverein

Seitdem fand Neymar nie mehr zu seiner früheren Form zurück. Der saudi-arabische Club Al-Hilal SFC liess ihn im Januar 2025 ablösefrei zu seinem Heimatverein FC Santos in Brasilien ziehen. Auch dort hatte der einstige Weltklassestürmer, für den Paris Saint-Germain 2017 noch die Rekord-Ablösesumme von 222 Millionen Euro an den FC Barcelona gezahlt hatte, zunächst Probleme. In der neuen Saison zeigte er bei seinem Jugendklub aber aufsteigende Form, in bisher zwölf Spielen gelangen ihm sechs Tore und fünf Vorlagen. Zuletzt machte der 34-Jährige mit einem Ausraster nach einem skurrilen Wechselmissverständnis Schlagzeilen.

Brasilien trifft bei der WM in der Gruppe C zum Auftakt am 14. Juni um 0.00 Uhr Schweizer Zeit auf Afrikameister Marokko. Sechs Tage später bekommt es die Seleção mit Aussenseiter Haiti (2.30 Uhr) zu tun. Zum Abschluss tritt Brasilien am 25. Juni um 0.00 Uhr gegen Schottland an. (sda/dpa/con)