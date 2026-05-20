Murat Yakin über sein WM-Aufgebot: «Ich bin froh, dass ich jetzt mehr Optionen habe»

… über die starke Saison von Johan Manzambi:

«Er hat schon im ersten Training mit uns gezeigt, was er draufhat. Er lebt für den Fussball und hat einen grossen Tordrang. In dieser Saison wurde er von Spiel zu Spiel besser, und ich denke, dass er sein Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft hat. Er hat es verdient, im Europa-League-Final zu stehen. Das bereitet mir keine Kopfschmerzen, sondern Freude. Johan ist vielseitig einsetzbar: Bei Freiburg spielt er oft im Zentrum, bei uns auf dem Flügel. Ich kann ihn mir aber auch im Sturm vorstellen. Ich bin froh, dass ich durch ihn so viele Optionen habe.»