Szenen wie bei der Frauen-EM 2025 wollen wir auch diesen Sommer wieder sehen. Bild: keystone

Die Partynacht mit der Nati: Hier gibt's den WM-Kracher im Public Viewing

Messi ist ferienreif. Hoffentlich. Wenn du den WM-Viertelfinal der Nati gegen Argentinien im Public Viewing erleben willst, erfährst du hier, wo es die Partie ab 3 Uhr in der Nacht auf Sonntag zu sehen gibt.

Reto Fehr Folge mir

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Nach dem Zmorge-Sechzehntelfinal gegen Algerien ist klar: Die Uhrzeit spielt für ein richtig gutes Public Viewing wirklich keine Rolle. Und vielleicht gibt es gar nicht viele bessere Anspielzeiten als in der Nacht auf Sonntag um 3 Uhr. Wir werden es sehen.

Diverse Städte und Kantone haben für das bisher wichtigste Spiel der Nati an der WM 2026 Freinächte und Public Viewings bewilligt. Hier gibt es die Übersichtskarte – möglich, dass da noch weitere Städte und Kantone dazukommen:

Wir haben dir hier einige Public Viewings für die Partie gegen Algerien herausgesucht. Teilweise solltest du reservieren – schon im Achtelfinal gegen Kolumbien war der Andrang da und dort riesig. Und jetzt kommt Messi. Am besten informierst du dich direkt auf der jeweils verlinkten Website der Events:

Hier gibt's (grössere) Public Viewings

Natürlich ist die Liste unten nicht abschliessend. Es gibt noch weitere Public Viewings für den Viertelfinal. Du kannst uns deinen Favoriten auch gerne in die Kommentare schreiben.

Aarau

Café Bar Rampe

Was: Türöffnung 1:30 Uhr. Street Food und Zmorge von der Rampe, dazu kühles Bier von Stadtwächter oder Barista Kaffee

Eintritt: frei

Tisch ab 8 Personen reservieren

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Türöffnung 1:30 Uhr. Street Food und Zmorge von der Rampe, dazu kühles Bier von Stadtwächter oder Barista Kaffee frei Tisch ab 8 Personen reservieren Mehr Infos AHA (Aeschbachhalle)

Was: Alle Spiele ab dem Viertelfinal live.

Eintritt: frei

Liege-, Sitz- und Stehplätze und es herrscht freie Platzwahl (Reservation möglich)

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Baden

hallo halle

Was: alle Spiele ab Viertelfinals

Eintritt: Frei

Grossleinwand, Food-Stände

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Basel

Volta Bräu

Was : Alle Spiele live, Reservationen möglich

Eintritt : frei

Grossleinwand im Biergarten

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: Alle Spiele live, Reservationen möglich : frei Grossleinwand im Biergarten Mehr Infos Gare du Nord / Didi offensiv

Was: Reservationen möglich.

Eintritt: frei

Getränke, Hotdogs und Snacks.

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Bern

Summer Beach / Grosse Schanze

Was : alle Spiele

Eintritt : frei (Reservation möglich)

Barfuss im Sand, grosse Leinwand

Mehr Infos



: alle Spiele : frei (Reservation möglich) Barfuss im Sand, grosse Leinwand Mehr Infos Stellwerk

Was : DJ & Barbetrieb ab 00:00 Uhr.

Eintritt : frei

Mehr Infos



: DJ & Barbetrieb ab 00:00 Uhr. : frei Mehr Infos Gustavs

Was: Alle Spiele

Eintritt: frei

Wettergeschützt, keine Reservation, Food & Drinks

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Frenkendorf

Swiss Mega Park

Was: Alle Spiele

Eintritt: frei

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Kreuzlingen

Bodensee-Arena

Was: Tickets online erhältlich.

Eintritt: 10 Fr. (inkl. 5 Fr. Konsumationsgutschein)

Grosse Leinwand, überdachtes Aussenfeld, Bar und Grill

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Luzern

Hotel Schweizerhof

Was : in der Schweizerhof Bar, der Hotelhalle und auf dem Vorplatz vor dem Hotel Schweizerhof Luzern

Eintritt : frei

Mehr Infos



: in der Schweizerhof Bar, der Hotelhalle und auf dem Vorplatz vor dem Hotel Schweizerhof Luzern : frei Mehr Infos Sunset Bar

Was: alle Spiele

Eintritt: 120 Fr. pro Tisch (8 Personen), Reservation möglich

Pizza, Grill, Getränke

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Schüür

Was: Durchgehend offen ab 20 Uhr, Reservationen nicht möglich

Eintritt: Frei

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Pratteln

Bredella Village

Was: Türöffnung 21 Uhr

Eintritt: frei

Grosse Leinwand, outdoor/überdacht, Drinks & Food

Mehr Infos

Schaffhausen

Heini's Garten

Was: Türöffnung 22 Uhr. Tickets nur im Vorverkauf, keine Abendkasse.

Eintritt: Sitzplatz: 18 Fr. (inkl. 8 Fr. Gutschein), Stehplatz 10 Fr. (inkl. 5.50 Fr. Getränkejeton)

120 gedeckte Sitzplätze, Food & Drinks

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Seewen

Kult-Turm

Was: Viertelfinal mit Liz Powara live

Eintritt: frei

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St.Gallen

Waaghaus Arena

Was: ab 01:00 Uhr

Eintritt: Stehplätze gratis, Sitzplätze ab 25 Fr. (inkl. 15 Fr. Gutschein)

2 Grossleinwände, mehrere TVs, 8er-Tische buchbar, Bar & Verpflegung

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Solothurn

Beachstyle, Dornacherplatz

Was : Türöffnung: 2:00 Uhr, Vorverkauf ab Donnerstag, 18 Uhr

Eintritt : ab 8.60 Franken

Gedeckte Tribüne mit 500 Sitzplätzen. Stehplätze, Festbänke und Liegestühle – freie Platzwahl. Bar mit VIP-Terrasse, 50 m2 Hyper LED Screen.

Mehr Infos



: Türöffnung: 2:00 Uhr, Vorverkauf ab Donnerstag, 18 Uhr : ab 8.60 Franken Gedeckte Tribüne mit 500 Sitzplätzen. Stehplätze, Festbänke und Liegestühle – freie Platzwahl. Bar mit VIP-Terrasse, 50 m2 Hyper LED Screen. Mehr Infos Rythalle

Was: Alle Schweizer Spiele live, Töröffnung: 00:30 Uhr

Eintritt: Vorverkauf 10 Fr., Abendkasse 15 Fr.

Freie Platzwahl, Festbänke bis 400 Personen, grosse Leinwand, Bar & Essen

Mehr Infos



Winterthur

Fussballfabrik im Vitusareal Töss

Was : alle Spiele

Eintritt : frei

Stadionatmosphäre mit Food & Bar, 2 grossen Leinwänden, zusätzlichen Screens, Innen- und Aussenbereich, Rahmenprogramm und Discokugel.

Weitere Infos



: alle Spiele : frei Stadionatmosphäre mit Food & Bar, 2 grossen Leinwänden, zusätzlichen Screens, Innen- und Aussenbereich, Rahmenprogramm und Discokugel. Weitere Infos Winti Arena

Was: Türöffnung 21 Uhr. Vorverkauf nutzen.

Eintritt: Tagesticket 7 Fr. (Schweizer Spiele und ab Halbfinal 15 Fr.), Dauerkarte: 99 Fr.

Grosse Leinwand, bis zu 3000 Fans, eines der grössten Public Viewings der Schweiz

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Zofingen

Cinema Scala

Was: Schweiz - Argentinien

Eintritt: frei

Grosse Kinowand, wettersicher, Getränke, Food, teilweise Livemusik

Mehr Infos

Zürich

Maag-Halle

Was : ab 1:00 Uhr

Eintritt : grundsätzlich frei, Lounge buchbar

Stadionatmosphäre, Food & Bar, grosse Leinwand, viele Screens

Mehr Infos

: ab 1:00 Uhr : grundsätzlich frei, Lounge buchbar Stadionatmosphäre, Food & Bar, grosse Leinwand, viele Screens Mehr Infos Exil Club

Was: Schweizer Spiele & ab Halbfinal

Eintritt : frei

Drinks & Food, Outdoor & Indoor

Mehr Infos

Schweizer Spiele & ab Halbfinal : frei Drinks & Food, Outdoor & Indoor Mehr Infos Café Europa

Was: In der Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof

Eintritt : 10 Franken (Nachtzuschlag)

Ab 18 Jahren, Reservationen ab Donnerstagmittag, zusätzlich stehen rund 300 freie Sitzplätze zur Verfügung.

Mehr Infos



In der Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof : 10 Franken (Nachtzuschlag) Ab 18 Jahren, Reservationen ab Donnerstagmittag, zusätzlich stehen rund 300 freie Sitzplätze zur Verfügung. Mehr Infos Zum glatten Köbi

Was: alle Spiele in Zusammenarbeit mit dem Café Boy

Eintritt: frei

Innen- und Aussenbereich, Food & Drinks, Live-Acts, Tische reservieren

Mehr Infos



Welches Public Viewing fehlt? Schreib es in die Kommentare!

Das braucht es für ein eigenes Public Viewing

Du brauchst immer dann eine Lizenz, wenn du EM-Spiele ausserhalb des privaten Rahmens auf einem Bildschirm zeigst. Das ist etwa dann der Fall, wenn du ein Spiel in einem Restaurant, einer Bar oder an einem Vereinsanlass zeigst.

Für die Lizenz ist die SUISA verantwortlich. Viele Restaurants oder Bars haben bereits eine Lizenz, da sie das ganze Jahr über Sendungen oder Filme ausstrahlen.

Was zählt als privater Rahmen?

Im privaten Rahmen brauchst du keine Lizenz. Dafür muss sich ein Anlass auf die Familie oder den engeren Freundeskreis beschränken. Zu den Freunden im Sinne des Gesetzes zählen laut Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE) nur die engsten Freunde. «Dazu gehören weder alle Arbeitskollegen [...] noch [deine] 200 Freunde auf Facebook.»



Was kostet die Lizenz?

Wenn du nur während der Fussball-Europameisterschaft eine Lizenz brauchst und die Bildschirmdiagonale weniger als drei Meter beträgt, zahlst du – weil du die Lizenz für Juni und Juli brauchst – 41.60 Franken. Wenn du auch noch Musik abspielen möchtest, kostet es dich insgesamt 80 Franken.

Für eine Bildschirmdiagonale von mehr als drei Metern gelten andere Tarife. Weiter hängt es davon ab, ob dein Anlass kostenpflichtig ist.

Wenn du für einen solchen Anlass Geld verlangst (ob als Eintrittspreis, Zuschlag auf Getränkepreise oder Ähnliches), kostet es:

bei einer Bildschirmdiagonale von 3 Metern bis unter 5 Meter pro Tag 124.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 624 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 1950 Franken.

pro Tag 124.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 624 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 1950 Franken. bei einer Bildschirmdiagonale von 5 Metern bis unter 8 Metern pro Tag 208 Franken, für bis zu maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1040 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 3250 Franken.

pro Tag 208 Franken, für bis zu maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1040 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 3250 Franken. bei einer Bildschirmdiagonale von 8 Metern bis unter 12 Meter pro Tag 332.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1664 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 5200 Franken.

pro Tag 332.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1664 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 5200 Franken. bei einer Bildschirmdiagonale von 12 Metern und mehr pro Tag 499.20 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 2496 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 7800 Franken.

Wo bekomme ich die Lizenz?

Die Lizenz gibt es online bei der SUISA.