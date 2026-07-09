Die Partynacht mit der Nati: Hier gibt's den WM-Kracher im Public Viewing
Nach dem Zmorge-Sechzehntelfinal gegen Algerien ist klar: Die Uhrzeit spielt für ein richtig gutes Public Viewing wirklich keine Rolle. Und vielleicht gibt es gar nicht viele bessere Anspielzeiten als in der Nacht auf Sonntag um 3 Uhr. Wir werden es sehen.
Diverse Städte und Kantone haben für das bisher wichtigste Spiel der Nati an der WM 2026 Freinächte und Public Viewings bewilligt. Hier gibt es die Übersichtskarte – möglich, dass da noch weitere Städte und Kantone dazukommen:
Wir haben dir hier einige Public Viewings für die Partie gegen Algerien herausgesucht. Teilweise solltest du reservieren – schon im Achtelfinal gegen Kolumbien war der Andrang da und dort riesig. Und jetzt kommt Messi. Am besten informierst du dich direkt auf der jeweils verlinkten Website der Events:
Hier gibt's (grössere) Public Viewings
Natürlich ist die Liste unten nicht abschliessend. Es gibt noch weitere Public Viewings für den Viertelfinal. Du kannst uns deinen Favoriten auch gerne in die Kommentare schreiben.
Aarau
- Café Bar Rampe
Was: Türöffnung 1:30 Uhr. Street Food und Zmorge von der Rampe, dazu kühles Bier von Stadtwächter oder Barista Kaffee
Eintritt: frei
Tisch ab 8 Personen reservieren
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- AHA (Aeschbachhalle)
Was: Alle Spiele ab dem Viertelfinal live.
Eintritt: frei
Liege-, Sitz- und Stehplätze und es herrscht freie Platzwahl (Reservation möglich)
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Baden
- hallo halle
Was: alle Spiele ab Viertelfinals
Eintritt: Frei
Grossleinwand, Food-Stände
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Basel
- Volta Bräu
Was: Alle Spiele live, Reservationen möglich
Eintritt: frei
Grossleinwand im Biergarten
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- Gare du Nord / Didi offensiv
Was: Reservationen möglich.
Eintritt: frei
Getränke, Hotdogs und Snacks.
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Bern
- Summer Beach / Grosse Schanze
Was: alle Spiele
Eintritt: frei (Reservation möglich)
Barfuss im Sand, grosse Leinwand
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- Stellwerk
Was: DJ & Barbetrieb ab 00:00 Uhr.
Eintritt: frei
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- Gustavs
Was: Alle Spiele
Eintritt: frei
Wettergeschützt, keine Reservation, Food & Drinks
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Frenkendorf
- Swiss Mega Park
Was: Alle Spiele
Eintritt: frei
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Kreuzlingen
- Bodensee-Arena
Was: Tickets online erhältlich.
Eintritt: 10 Fr. (inkl. 5 Fr. Konsumationsgutschein)
Grosse Leinwand, überdachtes Aussenfeld, Bar und Grill
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Luzern
- Hotel Schweizerhof
Was: in der Schweizerhof Bar, der Hotelhalle und auf dem Vorplatz vor dem Hotel Schweizerhof Luzern
Eintritt: frei
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- Sunset Bar
Was: alle Spiele
Eintritt: 120 Fr. pro Tisch (8 Personen), Reservation möglich
Pizza, Grill, Getränke
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- Schüür
Was: Durchgehend offen ab 20 Uhr, Reservationen nicht möglich
Eintritt: Frei
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Pratteln
- Bredella Village
Was: Türöffnung 21 Uhr
Eintritt: frei
Grosse Leinwand, outdoor/überdacht, Drinks & Food
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Schaffhausen
- Heini's Garten
Was: Türöffnung 22 Uhr. Tickets nur im Vorverkauf, keine Abendkasse.
Eintritt: Sitzplatz: 18 Fr. (inkl. 8 Fr. Gutschein), Stehplatz 10 Fr. (inkl. 5.50 Fr. Getränkejeton)
120 gedeckte Sitzplätze, Food & Drinks
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Seewen
- Kult-Turm
Was: Viertelfinal mit Liz Powara live
Eintritt: frei
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St.Gallen
- Waaghaus Arena
Was: ab 01:00 Uhr
Eintritt: Stehplätze gratis, Sitzplätze ab 25 Fr. (inkl. 15 Fr. Gutschein)
2 Grossleinwände, mehrere TVs, 8er-Tische buchbar, Bar & Verpflegung
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Solothurn
- Beachstyle, Dornacherplatz
Was: Türöffnung: 2:00 Uhr, Vorverkauf ab Donnerstag, 18 Uhr
Eintritt: ab 8.60 Franken
Gedeckte Tribüne mit 500 Sitzplätzen. Stehplätze, Festbänke und Liegestühle – freie Platzwahl. Bar mit VIP-Terrasse, 50 m2 Hyper LED Screen.
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- Rythalle
Was: Alle Schweizer Spiele live, Töröffnung: 00:30 Uhr
Eintritt: Vorverkauf 10 Fr., Abendkasse 15 Fr.
Freie Platzwahl, Festbänke bis 400 Personen, grosse Leinwand, Bar & Essen
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Winterthur
- Fussballfabrik im Vitusareal Töss
Was: alle Spiele
Eintritt: frei
Stadionatmosphäre mit Food & Bar, 2 grossen Leinwänden, zusätzlichen Screens, Innen- und Aussenbereich, Rahmenprogramm und Discokugel.
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- Winti Arena
Was: Türöffnung 21 Uhr. Vorverkauf nutzen.
Eintritt: Tagesticket 7 Fr. (Schweizer Spiele und ab Halbfinal 15 Fr.), Dauerkarte: 99 Fr.
Grosse Leinwand, bis zu 3000 Fans, eines der grössten Public Viewings der Schweiz
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Zofingen
- Cinema Scala
Was: Schweiz - Argentinien
Eintritt: frei
Grosse Kinowand, wettersicher, Getränke, Food, teilweise Livemusik
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Zürich
- Maag-Halle
Was: ab 1:00 Uhr
Eintritt: grundsätzlich frei, Lounge buchbar
Stadionatmosphäre, Food & Bar, grosse Leinwand, viele Screens
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- Exil Club
Was: Schweizer Spiele & ab Halbfinal
Eintritt: frei
Drinks & Food, Outdoor & Indoor
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- Café Europa
Was: In der Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof
Eintritt: 10 Franken (Nachtzuschlag)
Ab 18 Jahren, Reservationen ab Donnerstagmittag, zusätzlich stehen rund 300 freie Sitzplätze zur Verfügung.
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- Zum glatten Köbi
Was: alle Spiele in Zusammenarbeit mit dem Café Boy
Eintritt: frei
Innen- und Aussenbereich, Food & Drinks, Live-Acts, Tische reservieren
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Das braucht es für ein eigenes Public Viewing
Du brauchst immer dann eine Lizenz, wenn du EM-Spiele ausserhalb des privaten Rahmens auf einem Bildschirm zeigst. Das ist etwa dann der Fall, wenn du ein Spiel in einem Restaurant, einer Bar oder an einem Vereinsanlass zeigst.
Für die Lizenz ist die SUISA verantwortlich. Viele Restaurants oder Bars haben bereits eine Lizenz, da sie das ganze Jahr über Sendungen oder Filme ausstrahlen.
Was zählt als privater Rahmen?
Im privaten Rahmen brauchst du keine Lizenz. Dafür muss sich ein Anlass auf die Familie oder den engeren Freundeskreis beschränken. Zu den Freunden im Sinne des Gesetzes zählen laut Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE) nur die engsten Freunde. «Dazu gehören weder alle Arbeitskollegen [...] noch [deine] 200 Freunde auf Facebook.»
Was kostet die Lizenz?
Wenn du nur während der Fussball-Europameisterschaft eine Lizenz brauchst und die Bildschirmdiagonale weniger als drei Meter beträgt, zahlst du – weil du die Lizenz für Juni und Juli brauchst – 41.60 Franken. Wenn du auch noch Musik abspielen möchtest, kostet es dich insgesamt 80 Franken.
Für eine Bildschirmdiagonale von mehr als drei Metern gelten andere Tarife. Weiter hängt es davon ab, ob dein Anlass kostenpflichtig ist.
Wenn du für einen solchen Anlass Geld verlangst (ob als Eintrittspreis, Zuschlag auf Getränkepreise oder Ähnliches), kostet es:
- bei einer Bildschirmdiagonale von 3 Metern bis unter 5 Meter pro Tag 124.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 624 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 1950 Franken.
- bei einer Bildschirmdiagonale von 5 Metern bis unter 8 Metern pro Tag 208 Franken, für bis zu maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1040 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 3250 Franken.
- bei einer Bildschirmdiagonale von 8 Metern bis unter 12 Meter pro Tag 332.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1664 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 5200 Franken.
- bei einer Bildschirmdiagonale von 12 Metern und mehr pro Tag 499.20 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 2496 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 7800 Franken.
Wo bekomme ich die Lizenz?
Die Lizenz gibt es online bei der SUISA.
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