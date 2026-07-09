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Diese Public Viewings zeige das Viertelfinal Schweiz gegen Argentinien

KEYPIX - Personen bejubeln das 1-0 beim Publicviewing beim Womens Euro 2025 Spiel zwischen der Schweiz und Norwegen, am Mittwoch, 2. Juli 2025, auf dem Barfuesserplatz in Basel. (KEYSTONE/Peter Schnei ...
Szenen wie bei der Frauen-EM 2025 wollen wir auch diesen Sommer wieder sehen.Bild: keystone

Die Partynacht mit der Nati: Hier gibt's den WM-Kracher im Public Viewing

Messi ist ferienreif. Hoffentlich. Wenn du den WM-Viertelfinal der Nati gegen Argentinien im Public Viewing erleben willst, erfährst du hier, wo es die Partie ab 3 Uhr in der Nacht auf Sonntag zu sehen gibt.
09.07.2026, 10:4309.07.2026, 10:43
Reto Fehr
Reto Fehr

Nach dem Zmorge-Sechzehntelfinal gegen Algerien ist klar: Die Uhrzeit spielt für ein richtig gutes Public Viewing wirklich keine Rolle. Und vielleicht gibt es gar nicht viele bessere Anspielzeiten als in der Nacht auf Sonntag um 3 Uhr. Wir werden es sehen.

Diverse Städte und Kantone haben für das bisher wichtigste Spiel der Nati an der WM 2026 Freinächte und Public Viewings bewilligt. Hier gibt es die Übersichtskarte – möglich, dass da noch weitere Städte und Kantone dazukommen:

Wir haben dir hier einige Public Viewings für die Partie gegen Algerien herausgesucht. Teilweise solltest du reservieren – schon im Achtelfinal gegen Kolumbien war der Andrang da und dort riesig. Und jetzt kommt Messi. Am besten informierst du dich direkt auf der jeweils verlinkten Website der Events:

Hier gibt's (grössere) Public Viewings

Natürlich ist die Liste unten nicht abschliessend. Es gibt noch weitere Public Viewings für den Viertelfinal. Du kannst uns deinen Favoriten auch gerne in die Kommentare schreiben.

Aarau

  • Café Bar Rampe
    Was: Türöffnung 1:30 Uhr. Street Food und Zmorge von der Rampe, dazu kühles Bier von Stadtwächter oder Barista Kaffee
    Eintritt: frei
    Tisch ab 8 Personen reservieren
    Mehr Infos
  • AHA (Aeschbachhalle)
    Was: Alle Spiele ab dem Viertelfinal live.
    Eintritt: frei
    Liege-, Sitz- und Stehplätze und es herrscht freie Platzwahl (Reservation möglich)
    Mehr Infos

Baden

  • hallo halle
    Was: alle Spiele ab Viertelfinals
    Eintritt: Frei
    Grossleinwand, Food-Stände
    Mehr Infos

Basel

  • Volta Bräu
    Was    : Alle Spiele live, Reservationen möglich
    Eintritt: frei
    Grossleinwand im Biergarten
    Mehr Infos
  • Gare du Nord / Didi offensiv
    Was    : Reservationen möglich.
    Eintritt: frei
    Getränke, Hotdogs und Snacks.
    Mehr Infos

Bern

  • Summer Beach / Grosse Schanze
    Was    : alle Spiele
    Eintritt: frei (Reservation möglich)
    Barfuss im Sand, grosse Leinwand
    Mehr Infos
  • Stellwerk
    Was    : DJ & Barbetrieb ab 00:00 Uhr.
    Eintritt: frei
    Mehr Infos
  • Gustavs
    Was:     Alle Spiele
    Eintritt: frei
    Wettergeschützt, keine Reservation, Food & Drinks
    Mehr Infos

Frenkendorf

  • Swiss Mega Park
    Was:     Alle Spiele
    Eintritt: frei
    Mehr Infos

Kreuzlingen

  • Bodensee-Arena
    Was    : Tickets online erhältlich.
    Eintritt: 10 Fr. (inkl. 5 Fr. Konsumationsgutschein)
    Grosse Leinwand, überdachtes Aussenfeld, Bar und Grill
    Mehr Infos

Luzern

  • Hotel Schweizerhof
    Was    : in der Schweizerhof Bar, der Hotelhalle und auf dem Vorplatz vor dem Hotel Schweizerhof Luzern
    Eintritt: frei
    Mehr Infos
  • Sunset Bar
    Was    : alle Spiele
    Eintritt: 120 Fr. pro Tisch (8 Personen), Reservation möglich
    Pizza, Grill, Getränke
    Mehr Infos
  • Schüür
    Was: Durchgehend offen ab 20 Uhr, Reservationen nicht möglich
    Eintritt: Frei
    Mehr Infos

Pratteln

  • Bredella Village
    Was:     Türöffnung 21 Uhr
    Eintritt: frei
    Grosse Leinwand, outdoor/überdacht, Drinks & Food
    Mehr Infos

Schaffhausen

  • Heini's Garten
    Was: Türöffnung 22 Uhr. Tickets nur im Vorverkauf, keine Abendkasse.
    Eintritt: Sitzplatz: 18 Fr. (inkl. 8 Fr. Gutschein), Stehplatz 10 Fr. (inkl. 5.50 Fr. Getränkejeton)
    120 gedeckte Sitzplätze, Food & Drinks
    Mehr Infos

Seewen

  • Kult-Turm
    Was: Viertelfinal mit Liz Powara live
    Eintritt: frei
    Mehr Infos
Der komplette Spielplan der WM 2026

St.Gallen

  • Waaghaus Arena
    Was: ab 01:00 Uhr
    Eintritt: Stehplätze gratis, Sitzplätze ab 25 Fr. (inkl. 15 Fr. Gutschein)
    2 Grossleinwände, mehrere TVs, 8er-Tische buchbar, Bar & Verpflegung
    Mehr Infos

Solothurn

  • Beachstyle, Dornacherplatz
    Was    : Türöffnung: 2:00 Uhr, Vorverkauf ab Donnerstag, 18 Uhr
    Eintritt: ab 8.60 Franken
    Gedeckte Tribüne mit 500 Sitzplätzen. Stehplätze, Festbänke und Liegestühle – freie Platzwahl. Bar mit VIP-Terrasse, 50 m2 Hyper LED Screen.
    Mehr Infos
  • Rythalle
    Was:     Alle Schweizer Spiele live, Töröffnung: 00:30 Uhr
    Eintritt: Vorverkauf 10 Fr., Abendkasse 15 Fr.
    Freie Platzwahl, Festbänke bis 400 Personen, grosse Leinwand, Bar & Essen
    Mehr Infos

Winterthur

  • Fussballfabrik im Vitusareal Töss
    Was    : alle Spiele
    Eintritt: frei
    Stadionatmosphäre mit Food & Bar, 2 grossen Leinwänden, zusätzlichen Screens, Innen- und Aussenbereich, Rahmenprogramm und Discokugel.
    Weitere Infos
  • Winti Arena
    Was    : Türöffnung 21 Uhr. Vorverkauf nutzen.
    Eintritt: Tagesticket 7 Fr. (Schweizer Spiele und ab Halbfinal 15 Fr.), Dauerkarte: 99 Fr.
    Grosse Leinwand, bis zu 3000 Fans, eines der grössten Public Viewings der Schweiz
    Mehr Infos

Zofingen

  • Cinema Scala
    Was: Schweiz - Argentinien
    Eintritt: frei
    Grosse Kinowand, wettersicher, Getränke, Food, teilweise Livemusik
    Mehr Infos

Zürich

  • Maag-Halle
    Was    : ab 1:00 Uhr
    Eintritt: grundsätzlich frei, Lounge buchbar
    Stadionatmosphäre, Food & Bar, grosse Leinwand, viele Screens
    Mehr Infos
  • Exil Club
    Was:     Schweizer Spiele & ab Halbfinal
    Eintritt: frei
    Drinks & Food, Outdoor & Indoor
    Mehr Infos
  • Café Europa
    Was:     In der Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof
    Eintritt: 10 Franken (Nachtzuschlag)
    Ab 18 Jahren, Reservationen ab Donnerstagmittag, zusätzlich stehen rund 300 freie Sitzplätze zur Verfügung.
    Mehr Infos
  • Zum glatten Köbi
    Was:     alle Spiele in Zusammenarbeit mit dem Café Boy
    Eintritt: frei
    Innen- und Aussenbereich, Food & Drinks, Live-Acts, Tische reservieren
    Mehr Infos
Welches Public Viewing fehlt? Schreib es in die Kommentare!

Das braucht es für ein eigenes Public Viewing

Du brauchst immer dann eine Lizenz, wenn du EM-Spiele ausserhalb des privaten Rahmens auf einem Bildschirm zeigst. Das ist etwa dann der Fall, wenn du ein Spiel in einem Restaurant, einer Bar oder an einem Vereinsanlass zeigst.

Für die Lizenz ist die SUISA verantwortlich. Viele Restaurants oder Bars haben bereits eine Lizenz, da sie das ganze Jahr über Sendungen oder Filme ausstrahlen.

Was zählt als privater Rahmen?

Im privaten Rahmen brauchst du keine Lizenz. Dafür muss sich ein Anlass auf die Familie oder den engeren Freundeskreis beschränken. Zu den Freunden im Sinne des Gesetzes zählen laut Eidg. Institut für Geistiges Eigentum (IGE) nur die engsten Freunde. «Dazu gehören weder alle Arbeitskollegen [...] noch [deine] 200 Freunde auf Facebook.»

Was kostet die Lizenz?

Wenn du nur während der Fussball-Europameisterschaft eine Lizenz brauchst und die Bildschirmdiagonale weniger als drei Meter beträgt, zahlst du – weil du die Lizenz für Juni und Juli brauchst – 41.60 Franken. Wenn du auch noch Musik abspielen möchtest, kostet es dich insgesamt 80 Franken.

Für eine Bildschirmdiagonale von mehr als drei Metern gelten andere Tarife. Weiter hängt es davon ab, ob dein Anlass kostenpflichtig ist.

Wenn du für einen solchen Anlass Geld verlangst (ob als Eintrittspreis, Zuschlag auf Getränkepreise oder Ähnliches), kostet es:

  • bei einer Bildschirmdiagonale von 3 Metern bis unter 5 Meter pro Tag 124.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 624 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 1950 Franken.
  • bei einer Bildschirmdiagonale von 5 Metern bis unter 8 Metern pro Tag 208 Franken, für bis zu maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1040 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 3250 Franken.
  • bei einer Bildschirmdiagonale von 8 Metern bis unter 12 Meter pro Tag 332.80 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 1664 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 5200 Franken.
  • bei einer Bildschirmdiagonale von 12 Metern und mehr pro Tag 499.20 Franken, bis maximal 30 aufeinanderfolgende Tage 2496 Franken und für 365 aufeinanderfolgende Tage 7800 Franken.

Wo bekomme ich die Lizenz?

Die Lizenz gibt es online bei der SUISA.

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