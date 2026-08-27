Mit Formaten wie «Der Bachelor» prägte 3+ das Schweizer Reality-TV stark. Bild: CH Media

Zum Jubiläum von 3+: CH Media tauft 7 Sender um

Am 31. August 2006 ging 3+ erstmals auf Sendung. 11 Bachelorettes und über 200 suchende Bauern später sollen nun alle acht CH-Media-Sender den Flaggschiff-Namen tragen.

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Das Medienunternehmen CH Media, zu dem auch der Fernsehsender 3+ und watson gehören, will alle seine acht Sender unter einem Markenauftritt bündeln. Alle werden 3+ im Namen tragen und auch der Würfel im Logo erhält ein neues Design.

Die bisherigen Sender 4+, 5+, 6+, 7+/Nickelodeon, TV24, TV25 und S1 werden durch neue Sendernamen ersetzt: 3+ Movies, 3+ Adrenalin, 3+ Focus, 3+ Series, 3+ Emotion, 3+ Crime und 3+ Family. Künftig soll der Name bereits zeigen, wofür der jeweilige Sender steht.

Alle Sender von CH Media tragen in Zukunft 3+ im Namen. Bild: CH Media

«Unter der Marke 3+ bringen wir unsere verschiedenen Entertainment-Welten unter einem Dach zusammen – von National League und Schwingen über Reality-TV bis zu Blockbustern, Kultserien und der Street Parade», lässt sich CEO Michael Wanner in einer Medienmitteilung zitieren.

CH Media will mit den Namensänderungen auf das veränderte Nutzungsverhalten von Zuschauerinnen und Zuschauern reagieren. Neu sollen sich die Sender stärker an Interessen, Stimmungen und Nutzungsmotiven ausrichten. «Mit der gemeinsamen Marke 3+ schaffen wir Orientierung und geben jedem Sender ein klares Profil», meint Malte Probst, Leiter TV National.

Die Umstellung der Sendernamen erfolgt vom 31. August bis am 17. September. (nil)