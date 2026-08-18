wechselnd bewölkt27°
DE | FR
burger
Schweiz
Leben

Schweizer Hit verharmlost den Kinderschänder Paul Baumann alias Vatti

So sauglatt verharmloste die volkstümliche Schweiz den Berner Kinderschänder Vatti

Wer in den 70er-Jahren Radio hörte, kennt den Schunkler «De Jeanmaire und de Vatti». Das steckt dahinter.
18.08.2026, 15:4018.08.2026, 15:40
Simone Meier
Simone Meier

1976 war ein aufsehenerregendes Jahr für die Schweizer Justiz. Am 9. August wurde der Bieler Brigadier Jean-Louis Jeanmaire in Lausanne wegen Verdachts auf Landesverrat verhaftet. Paul Baumann, der Gründer der Berner Sekte Methernitha, wurde am 18. Oktober wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs, darunter auch Kindsmissbrauch, zu einer Zuchthausstrafe verurteilt. Jeanmaire, der beste Kontakte zu Russland pflegte, auch, weil seine Frau einen russischen Geliebten hatte, entpuppte sich viele Jahre später als doch nicht ganz so gefährlicher Spion. Paul Baumanns Verbrechen gingen nach einem nur dreijährigen Gefängnisaufenthalt unvermindert weiter.

Im Jahr 1976 selbst galten beide als das Böse schlechthin: Der Landesverräter und der Kinderschänder. Oder, wie man sich dies im typisch helvetischen Verniedlichungs-Duktus wohl landauf, landab an den Stammtischen sagte, sie waren «glatti Sieche». Schlimme Schlingel, welche die Anständigkeit unterlaufen und die Öffentlichkeit hinters Licht geführt hatten. Im grossen Stil. Ruchlos wie internationale Grossverbrecher oder James Bond. Zwei, die das Image der Schweiz infrage stellten. Anders ist nicht zu erklären, wie 1976 der volkstümliche Ohrwurm «De Jeanmaire und de Vatti» zustande gekommen ist.

Der Berner Triebtäter, der Mädchen zu Engeln machte: «Vatti» gibt's jetzt als True Crime
Review
Der Berner Triebtäter, der Mädchen zu Engeln machte: «Vatti» gibt's jetzt als True Crime

Noch 1994 erinnerte sich Volksmusikpapst Sepp Trütsch im «SonntagsBlick» voller Freude an den lüpfigen Schabernack: «Wer erinnert sich nicht an diesen Gassenhauer des Stimmungs-Duos Walti & Werni, die den Jeanmaire-Skandal und die Machenschaften eines als ‹Vatti› berüchtigten Kinderschänders in einen genialen Schunkelsong einbauten?»

Mir Schwiizer sind halt Glatti
Mir händ de Jeanmaire und de Vatti
Und wenn's ois frögsch, gits na meh
als grad die beide zwee.

Mir Schwiizer sind halt Glatti
Mir händ de Jeanmaire und de Vatti
Und wenn'd mich fragsch, git's derzue
Na anderi Lappi gnueg.

S'isch ja nüt Nois
S'gid au bi ois
Da und deet zimli vil Chlois.

Video: YouTube/Alti Schwiizer Hits

Die beiden waren also Glatti, aber auch Lappi oder Chlois. Lappi nannte man damals Kinder, denen ein Missgeschick passiert war – «Du Lappi, du!» – oder etwas bekloppte Erwachsene. Ein «Chlaus» war noch harmloser. Und, so suggerierte der Song, sie waren keine Ausnahme, hinter der Sauberschweiz-Fassade gab es davon noch viele, viele mehr. Die Schweizer, ein Volk von heimlichen Hallodris! Dazu gehörte auch – nein, nicht Einkaufs-, sondern Sextourismus im benachbarten Deutschland. Wenn man schon Vatti besang, musste der Sex noch irgendwie thematisiert werden.

Mir Schwiizer mir händ doch der Putzfraukomplex
Bi ois isch d'Wält suber und heil
Drum suecht sich en Schwiizer im Usland sin Sex
In Konschtanz und Lörrach und Weil.

Brigadier Jean-Louis Jeanmaire wird nach dem Prozess von der Polizei vor dem Bundesgerichtes in Lausanne im Juni 1977 abgefuehrt. Jeanmaire ist wegen Landesverrates am 17. Juni zu 18 Jahren Zuchthaus ...
Jean-Louis Jeanmaire wird am 17. Juni nach seiner Verurteilung abgeführt.Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Genau so lief das im Radio, genau so lief das am Skilift. Ich war damals sechs, meine gute Freundin, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, war elf, es waren halt so Zeilen, die man mitsang wie Trio Eugster, im Kinderzimmer, auf dem Dorffest, es war lustig gemeint, auch wenn wir nicht wirklich verstanden, worum es ging. Zum Glück nicht. Es war die ganz normale Schweizer Unterhaltungslandschaft.

Das Duo Walti & Werni kam von der Pfnüselküste des Zürichsees. Es wurde von den Dancings und Beizen, in denen es allabendlich auftrat, als «Top-Duo» beworben, es war mit Alben wie «Mir händ de Plausch», «Mir händs luschtig» oder «Das git Stimmig» bekannt geworden, es hatte die unvermeidliche «Frau Stirnimaa» gecovert und hiess bürgerlich Walter Höchli und Werner König. Später trennten sie sich, König machte alleine weiter und Höchli wurde Versicherungskaufmann. Das Prädikat «glatt» und in seiner Steigerung «sauglatt» war ihnen wichtig. Ballermann made in Switzerland.

Ausschnitt aus dem Cover des Albums «Das git Stimmig» von Walti &amp; Werni.
Ausschnitt aus dem Cover des Albums «Das git Stimmig» von Walti & Werni.bild: discogs

Und der Sauglattismus erreichte mit «De Jeanmaire und de Vatti» seinen Höhe- oder Tiefpunkt. Geschrieben hatten Walti & Werni den Song nicht selbst, komponiert hatte ihn ein gewisser Alex Alta, der Text stammte von Hannes Mockart. Beide gab es unter diesen Namen nicht. Alex Alta war ein Pseudonym des beliebten Tessiner Handörgelers und Komponisten Renato Bui. Seine legendärste Komposition war 1968 die Erkennungsmelodie der von Kurz Felix erfundenen und bis heute aktiven Sendung «Samschtig-Jass». Daneben arrangierte der Mann mit dem Look eines schüchternen Buchhalters Tessiner Lieder für Nella Martinetti und trat mit seinem Sextett regelmässig im Schweizer Fernsehen auf.

Renato Bui
Renato Bui.Bild: Screenshot Archivaufnahme SRF

Hannes Mockart hiess bürgerlich Fredy Lienhard, war ursprünglich Primarlehrer und später Kabarettist, er war in den 60er-Jahren Teil des berühmten Cabaret Rotstift (das auch zum Personal des «Samschtig-Jass» gehörte) gewesen, dann hatte er sich als Texter und Kabarettist selbständig gemacht. Beide, Bui und Lienhard, gehörten 1976 also zum Fundament der Schweizer Unterhaltungsbranche.

Sie hatten sich vermutlich nichts Böses bei «De Jeanmaire und de Vatti» gedacht, sie hatten sich einfach gar nichts gedacht. Doch dass die Sache mit dem Landesverräter und dem Kinderschänder vielleicht doch nicht einfach nur satirisch oder als frivoler Witz verstanden werden konnte, schien allen Beteiligten bereits 1977 einzuleuchten. Man muss ihnen das zugute halten. «De Jeanmaire und de Vatti» wurde bearbeitet und erschien neu als sogenanntes «Skilied».

So dezent erschien das «Skilied» 1977.
So dezent erschien das «Skilied» 1977.bild: discogs

Dass dies der Fall war, ist allerdings keiner Schweizer Quelle zu entnehmen, sondern wird aus einer Information auf der amerikanischen Diskografie- und Tonträger-Handels-Plattform Discogs deutlich. Da ist das «Skilied» (es befindet sich auf der B-Seite einer Single) mit der Information versehen: «Track B has the same playback as ‹Walti und Werni – De Jeanmaire Und De Vatti› but non-satirical lyrics». Also: «Track B hat denselben Musikteil wie ‹Walti und Werni – De Jeanmaire und De Vatti›, aber der Text ist nicht satirisch.»

Überlebt hat selbstverständlich das Original.

Mehr Musik
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ferien vorbei? Hier kannst du weiter träumen – von den schönsten Stränden der Welt
1 / 15
Ferien vorbei? Hier kannst du weiter träumen – von den schönsten Stränden der Welt
Anse Couleuvre Beach auf Martinique: Die Blumeninsel gehört zu den kleinen Antillen und ist ein Paradies für Wassersportler – ob Taucher, Segler, Surfer, Jetski- oder Wasserski-Fahrer.
quelle: ap martinique promotion bureau / cmt usa / luc olivier
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So geht dein Poulet nie mehr in die Hose
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
29 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Amateurschreiber
18.08.2026 16:00registriert August 2018
Ich glaube nicht, dass das Lied verharmlosend oder beschwichtigend gemeint war. Da Lied hatte wohl eher das Problem, dass es als spassiger Klamauk daherkam und man erst beim genauen hinhören merkte, worum es eigentlich ging.
Das selbe "Problem" hatte ja auch die EAV. Die Hits "Samurai" und "Jambo" wiesen eigentlich auf einen Missstand hin, wurden aber zu Partyhits. Nur bei "Burli" hat man offenbar zugehört - und zensiert.
593
Melden
Zum Kommentar
avatar
Nuke Skywalker
18.08.2026 16:04registriert November 2024
Hä? Das ist doch ganz klar als Kreisler'sche Satire zu verstehen auf diese ekelhafte Unbeschwertheit zwischen all der Scheisse hinter schweizer Haustüren...
426
Melden
Zum Kommentar
avatar
Dr. S. Cooper
18.08.2026 15:59registriert Dezember 2022
Ich war damals 9 Jahre alt.
In der Schule und überall konnte man Leute hören, die das lustig fanden.
Meine Eltern haben mir erklärt worum es dabei wirklich ging und ich konnte schon damals kaum glauben, dass man daraus einen Witz macht.
Heute bin ich noch viel mehr darüber schockiert, wie damals mit Kindern und Frauen umgegangen wurde, auch in den Medien.
418
Melden
Zum Kommentar
29
Mit 350 km/h in den Konkurs
Immer wieder wurden Hersteller extravaganter Supercars vom Pleitegeier gefressen. Hier einige Beispiele.
Mitbekommen? Die italienische Luxus-Auto-Tuning-Firma Ares kehrt der Schweiz den Rücken. Neue Investoren wurden gefunden, und die vorher beteiligten Schweizer Firmen gehen hopps. Und einmal mehr heisst es, der extravagante Hypercar-Hersteller aus dem norditalienischen Modena stehe nun «kurz vor dem Durchbruch», ... genau wie es seit zehn Jahren eigentlich konstant hiess, Ares stehe «kurz vor dem Durchbruch».
Zur Story