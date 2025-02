Berichte: Russen und Amerikaner treffen sich seit Monaten in der Schweiz

Diese Aktivitäten dienen laut EDA der Diplomatie zwischen Staaten, die als «Track 1» bezeichnet wird. Diese Aktivitäten dienten also auch der Diplomatie im Zusammenhang mit dem Konflikt.

«Diese Kontakte, die von nichtstaatlichen Akteuren organisiert werden, ermöglichen Kontakte und Austausch, an denen die Regierungen nicht direkt beteiligt sind.»

«Diese regelmässigen Treffen finden statt zwischen Akteuren, die vom Konflikt in der Ukraine betroffen sind, und zwar im Rahmen von diplomatischen Kontakten der Art ‹Track 2›» , schrieb das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Man habe davon Kenntnis.

In der Schweiz finden gemäss Aussendepartement regelmässig Treffen zwischen Akteuren statt, die vom Konflikt in der Ukraine betroffen sind. Diese «Aktivitäten» dienen demnach der Diplomatie im Zusammenhang mit dem Krieg.

Es handle sich um inoffizielle Treffen, die nach dem Wahlsieg Donald Trumps am 5. November begonnen hätten. Bei den Teilnehmenden soll es sich um Personen mit Erfahrung im Bereich der Diplomatie und Sicherheit handeln, jedoch nicht um Regierungsbeamte.

Bereits seit Monaten finden informelle Treffen zwischen Amerikanern und Russen in der Schweiz statt. Dabei ging es jeweils um den Krieg in der Ukraine.

