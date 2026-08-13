sonnig24°
DE | FR
burger
Schweiz
Ukraine

Gericht: Verurteilter Ukrainer darf trotz Landesverweis bleiben

Verurteilter Ukrainer darf in Zürich bleiben – trotz Landesverweis

13.08.2026, 08:0013.08.2026, 08:00

Ein 38-jähriger Krimineller aus der Ukraine kann trotz Landesverweis in der Schweiz bleiben. Dies hat das Zürcher Verwaltungsgericht entschieden. Weil das Risiko einer Zwangsrekrutierung bestehe, könne der chronisch Kranke nicht ausgeschafft werden.

«Der Beschwerdeführer ist umgehend aus der Ausschaffungshaft zu entlassen», hält das Verwaltungsgericht fest. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Rückführung derzeit nicht vollzogen werden könne. Weil der Grund für die Ausschaffungshaft damit wegfällt, muss der Mann auf freien Fuss gesetzt werden.

Den Landesverweis von zehn Jahren erhielt der Ukrainer im Jahr 2019 vom Bezirksgericht Zürich, das ihn wegen qualifizierten Raubs, Freiheitsberaubung und Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 6,5 Jahren verurteilt hatte. Später kam noch eine Freiheitsstrafe wegen Exhibitionismus dazu.

An Heizkörper gefesselt

Nachdem er seine Gefängnisstrafe abgesessen hatte, wurde er am 30. Oktober 2024 in die Ukraine ausgeschafft. Dort sei er zwangsrekrutiert worden, gab er später zu Protokoll. Er sei mehrmals entführt und in einem feuchten, dunklen Keller an einen Heizkörper gefesselt worden. Neben dem psychischen Trauma, das er dabei erlitten habe, sei auch sein Rheuma schlimmer geworden.

Zudem habe er seine HIV-Medikamente nicht erhalten, weshalb sich die Blutwerte verschlechtert hätten. Wegen seiner HIV-Erkrankung und seiner Muttersprache Russisch sei er ausserdem diskriminiert worden. Das Verwaltungsgericht glaubt ihm diese Schilderungen. Mit Blick auf Uno-Berichte über die derzeitige Menschenrechtslage in der Ukraine sei davon auszugehen, dass diese der Wahrheit entsprächen.

Nach den traumatischen Erlebnissen beim Rekrutierungsprozess kehrte der Ukrainer zurück in die Schweiz – trotz Landesverweis. Kurz darauf wurde er verhaftet und ins Ausschaffungsgefängnis beim Flughafen Zürich gesteckt.

Eine erneute Rückkehr in die Heimat will ihm das Verwaltungsgericht nun nicht zumuten. Seine Krankheiten würden bei der Armee nicht adäquat berücksichtigt. Eine Ausschaffung in die Ukraine würde im vorliegenden Fall die Menschenrechte verletzen.

Das Migrationsamt des Kantons Zürich will seine Freilassung jedoch nicht akzeptieren. Es zog den Fall ans Bundesgericht weiter. (nil/sda)

Mehr Justiz:

Polizeirapport
Gefängnisausbruch in Lausanne: Häftling auf der Flucht
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern
1 / 54
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern

Von ihrem Nachbarn überfallen, kämpft die Ukraine ums Überleben. In dieser Bildstrecke schauen wir auf die Ereignisse seit der Invasion Russlands zurück ...
quelle: keystone / bo amstrup
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Joko und Klass zeigen Alltag von Zivilisten im Ukraine-Krieg
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
39 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Ja genau
13.08.2026 08:20registriert April 2022
Seine Sicherheit ist anscheinend mehr wert als diese der Bevölkerung vor ihm! Welch verkehrte Welt!
1096
Melden
Zum Kommentar
avatar
Wenn nicht Ich wer dann
13.08.2026 09:00registriert Juli 2019
Wasser auf die Mühlen der SVP, genau mit solchen lächerlichen Entscheiden verliert der Staat den Rückhalt der Bevölkerung für eine ausgewogene Politik im Lande.
704
Melden
Zum Kommentar
avatar
DavyDee
13.08.2026 08:44registriert März 2020
Per Typ wurde schon mal ausgeschafft. Würde mich interessieren wie die das gemacht haben. Dasselbe Prozedere geht jetzt nicht mehr? Ich verstehe die Welt der schweizer Gerichte nicht mehr. Aber das geht wohl in dieselbe Richtung wie die neuen Gesetze die wir per Abstimmung geschaffen haben und wegen nicht Umsetzbarkeit nicht anwenden. Komisches Rechtsverständnis unserer Gerichte...
664
Melden
Zum Kommentar
39
Hitze und Brandgefahr: Römerfest Augusta Raurica findet nicht statt
Das Römerfest 2026 Augusta Raurica in Augst BL und Kaiseraugst AG findet dieses Jahr nicht statt. Als Gründe für den Entscheid nennen die Veranstalter die anhaltende Trockenheit und die hohe Brandgefahr sowie die gesundheitliche Belastung durch die Hitze.
Zur Story