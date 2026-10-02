Video: watson/lucas zollinger

Guy Parmelin hat seinen Rücktritt verkündet – ein Zusammenschnitt der Pressekonferenz

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Der Bundesrat und aktuell amtierende Bundespräsident Guy Parmelin hat am Freitagmorgen im Rahmen einer Pressekonferenz in Bern seinen Rücktritt per Ende Jahr bekanntgegeben. Der 66-jährige SVP-Politiker war während der letzten elf Jahre Teil des Gremiums gewesen. Am 31. Dezember scheidet er nun aus der siebenköfpigen Landesregierung aus.

Laut eigenen Aussagen wird Parmelin ein aufgeräumtes Departement hinterlassen – und ein Land, das für die turbulente Zukunft gewappnet ist. Aber er hatte auch mahnende Worte. Uns könne «ein böses Erwachen» drohen, so der Westschweizer. Im Video haben wir euch einige der wichtigsten Momente der Pressekonferenz und der anschliessenden Fragerunde zusammengeschnitten. Da Parmelin nur Französisch gesprochen hat, haben wir euch die Aussagen ausserdem übersetzt.

Video: watson/lucas zollinger

(lzo)

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