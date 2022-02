So wurde am Samstag schweizweit für Frieden in der Ukraine demonstriert

Tausende Menschen in der Schweiz sind am Samstag auf die Strasse gegangen, um sich mit der Ukraine zu solidarisieren. Alleine in Bern sollen bis zu 20'000 Menschen demonstriert haben. Die Bilder aus Genf, Bern und Basel.

Genf

In Genf haben sich am Samstag mehrere hundert Menschen zu einer Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine versammelt. Sie versammelten sich auf dem «Palais des Nations» – vor dem europäischen Hauptsitz der Vereinten Nationen. Die Demonstranten forderten die Schweizer Behörden auf, zu handeln und Sanktionen umzusetzen.

Die Demonstranten versammelten sich vor dem europäischen Hauptsitz der Vereinten Nationen. Bild: keystone

Verschiedene Redner, darunter Mitglieder der Diaspora und Vertreter von Schweizer Parteien, wandten sich ebenfalls an die Menge und forderten den Bundesrat auf, «seine Verantwortung wahrzunehmen» und «nicht halbherzig zu handeln». Er solle «konkrete und strenge Sanktionen» verhängen.

Die Demonstranten forderten die Schweizer Behörden auf, zu handeln. Bild: keystone

Bild: keystone

Basel

Auch in Basel ist es am Samstag zu einer Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine gekommen. Auf dem Barfüsserplatz kamen rund tausend Personen zusammen, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Und auf dem Weg Richtung Clara- und Messeplatz wuchs der Demonstrationszug nach Angaben der Polizei auf rund 2000 Teilnehmende an.

Bern

Peace. In Bern sollen 20'000 Menschen demonstriert haben für Frieden in der Ukraine. Bern, 26. Februar 2022. Bild: keystone

In Bern haben bis zu 20'000 Menschen für Frieden in der Ukraine demonstriert. Der Protest am Samstag richtete sich nicht nur gegen Russlands Präsidenten Wladimir Putin und seinen Einmarsch in die Ukraine, sondern auch gegen die Schweizer Regierung, die die EU-Sanktionen gegen Moskau nicht vollständig mitträgt: «Es ist verantwortungslos, dass der Bundesrat die Milliarden in russischem Besitz nicht sofort einfriert», sagte Cédric Wermuth, Co-Präsident der Schweizer Sozialdemokraten, in einer Rede.

Demonstration in Bern, 26. Februar 2022. Bild: keystone

Demonstration in Bern für Frieden in der Ukraine, 26. Februar 2022. Bild: keystone

Demonstranten rufen zu Sanktionen gegen Russland auf, Bern, 26.02.2022. Bild: keystone

(yam/sda)