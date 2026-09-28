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Felssturz in der Nordwand des Gross Ruchen UR löst Staubwolke aus

Felssturz in der Nordwand des Gross Ruchen UR löst Staubwolke aus

28.09.2026, 18:0928.09.2026, 18:09

In der Nordwand des Gross Ruchen im Kanton Uri hat sich am Montagvormittag ein Felssturz ereignet. Das Volumen wird auf rund 2000 Kubikmeter geschätzt. Nach bisherigem Kenntnisstand kam niemand zu Schaden.

Staubentwicklung im Brunnital.
Staubentwicklung im Brunnital.bild: kanton uri

Die Abbruchstelle liege auf einer Höhe von 2900 Metern, teilte die Gemeinde Unterschächen am Montagnachmittag mit. Der Abbruch habe zu einer massiven Staubentwicklung geführt, die sich weit ins Urner Reusstal ausbreitete.

Personen, Gebäude oder Infrastrukturanlagen kamen gemäss aktuellem Kenntnisstand nicht zu Schaden. Als Ursache könnte die extreme Hitze eine Rolle gespielt haben. Dadurch sei Eis im Untergrund geschmolzen.

Die Behörden erwarten am selben Ort keine weiteren grossen Felsstürze. Allerdings sei ein solches Ereignis am Gross Ruchen jederzeit wieder möglich. Es werde dringend davon abgeraten, das Gebiet entlang des Hangfusses «sowie die Ruchennordwand und die Ruchenchälen» zu betreten. (hkl/sda)

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