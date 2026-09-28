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Kantonspolizei Zürich stoppt illegales Pokerturnier in Brüttisellen

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Kantonspolizei Zürich stoppt illegales Pokerturnier in Brüttisellen

28.09.2026, 17:4528.09.2026, 17:45

Die Kantonspolizei Zürich hat am Mittwochabend in Brüttisellen ein illegales Pokerturnier gestoppt und dabei zwölf Personen kontrolliert. Zudem stellte die Polizei weitere Verstösse im Lokal fest.

Im Auftrag der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) durchsuchten die Beamten ein mutmasslich illegal betriebenes Geldspiellokal, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Dabei stellten sie diverse Gegenstände wie Jetons und Pokertische sowie über zweitausend Franken Bargeld sicher.

Zwölf Personen wurden kontrolliert.
Zwölf Personen wurden kontrolliert.bild: kantonspolizei zürich

Unter den zwölf kontrollierten Personen befanden sich drei mutmassliche Organisatoren des Pokerspiels: Ein 40-jähriger Italiener, ein 47-jähriger Grieche und eine 52-jährige Österreicherin. Sie wurden zusammen mit der Betreibern des Lokals, einer 25-jährigen Rumänin und einem 44-jährigem Schweizer, bei der ESBK zur Anzeige gebracht.

Eine Person hatte unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug gelenkt, wie die Polizei ebenfalls feststellte. Der mutmassliche Dealer des Pokerspiels, ein 42-jähriger Österreicher, wurde wegen fehlender Arbeitserlaubnis angezeigt.

Zudem stellte die Polizei während der Kontrolle Wiederhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, das Gastgewerbegesetz und das Tabakproduktgesetz fest. Schliesslich gab es laut Kantonspolizei in den Räumen des Geldspiellokals feuerpolizeiliche Missstände. Diese wurden der Gemeinde Wangen-Brüttisellen für weitere Abklärungen mitgeteilt. (hkl/sda)

Polizei sprengt illegales Pokerturnier in Glattbrugg ZH
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