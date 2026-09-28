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Raser fährt in Alpnach Dorf innerorts mit 107 km/h

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Raser fährt in Alpnach Dorf innerorts mit 107 km/h

28.09.2026, 17:2528.09.2026, 17:25

Ein 22-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Samstag in Alpnach Dorf mit 107 km/h in der 50er-Zone gemessen worden. Die Polizei nahm ihm den Führerausweis und sein Fahrzeug ab.

Wie die Kantonspolizei Obwalden am Montag mitteilte, war der Mann kurz vor 03.00 Uhr auf der Brünigstrasse in Richtung Sarnen unterwegs. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritt er um 57 km/h.

Der Lenker wird wegen eines Raserdelikts bei der Staatsanwaltschaft Obwalden angezeigt, wie es weiter hiess. (hkl/sda)

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