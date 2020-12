Die grosse Übersicht: Aus diesen Gemeinden kommen die Arbeiter in deinem Wohnort

Schweiz

Die Schweiz, das Land der Pendler. Kürzlich zeigten wir, WOHIN die Arbeiter aus jeder Gemeinde zur Arbeit fahren, jetzt drehen wir den Spiess um und zeigen, WOHER sie in eine Gemeinde kommen.

Kürzlich zeigten wir, wo all die Leute aus deinem Wohnort eigentlich arbeiten. Denn wir wissen es längst: Am gleichen Ort arbeiten und wohnen – das ist längst vorbei.

Das Bundesamt für Statistik (BfS) gibt mit der im Dezember 2020 veröffentlichten «Pendlermatrix» die Antwort darauf, aus welcher Gemeinde wohin gependelt wird (wie dies genau funktioniert, steht in der Infobox am Ende des Artikels).

Die Pendlerströme aus einer Gemeinde heraus – egal ob mit dem ÖV, dem Auto oder dem Velo, stiess auf grossen Anklang. User «p4trick» wünschte sich allerdings auch noch die umgekehrte Grafik, also woher die Erwerbstätigen pro Gemeinde kommen:

Sein Input erhielt am meisten Herzen aller Kommentare. Wir legen darum entsprechend nach und zeigen euch, aus welchen Gemeinden die Arbeiter in deinem Wohnort kommen (genau, am zweitmeisten Herzen erhielt ein Kommentar zum Thema Pendlergemeinde – auch das folgt noch). Die aktuellsten Daten stammen auch hier aus dem Jahr 2018:

In der Statistik werden Gemeinden, in welche im Vergleichsjahr 2014 mehr als fünf Personen pendelten, im Jahr 2018 aus Datenschutzgründen mit einem X ausgewiesen. Deshalb wird hier die genaue Anzahl nicht genannt. Wir haben dieses X in unserer Liste mit 1 - 4 Personen ersetzt. Für die Berechnung der prozentualen Anteile dieser Gemeinden, verwendeten wir den Wert 2.

Unter dem Sammelbegriff «Andere Gemeinde XY» wurden die Gemeinden zusammengefasst, in welche im Vergleichsjahr 2014 und im Jahr 2018 weniger als fünf Erwerbstätige pendelten.

So wurden die Daten berechnet Das Bundesamt für Statistik (BfS) beschreibt das Vorgehen vereinfacht so:



Zunächst wurden auf Basis des AHV-Registers die Erwerbstätigen definiert: Als Erwerbstätige gelten Personen, die eine oder auch mehrere Beschäftigungen mit einem AHV-pflichtigen Lohn (d.h. mindestens 2300 Fr. pro Beschäftigung und Jahr) aufweisen. Die Matrix berücksichtigt dabei alle Personen, die im Dezember des jeweiligen Jahres erwerbstätig waren.



Danach wurden mittels STATPOP die Wohngemeinden der Erwerbstätigen identifiziert und mittels STATENT die Unternehmen, für die sie arbeiteten. Arbeitete eine Person für mehrere Unternehmen, wurde jenes Unternehmen als Arbeitgeber festgelegt, bei dem die erwerbstätige Person den höchsten Lohn bezog.



Anschliessend wurden mittels STATENT die Arbeitsgemeinden all jener Erwerbstätigen bestimmt, die in Einbetriebs-Unternehmen arbeiteten und deren Arbeitsort daher eindeutig eruiert werden konnte. Im Referenzjahr 2018 war dies bei rund der Hälfte der etwa 4 Millionen Erwerbstätigen der Fall.



Verfügten die Erwerbstätigen über einen Zweitwohnsitz und befand sich dieser näher an der Arbeitsstätte als die eigentliche Wohngemeinde, so wurde der Zweitwohnsitz als «Wohngemeinde» eingesetzt.



Die Erwerbstätigen der Mehrbetriebs-Unternehmen (2 Millionen Personen im Jahr 2018) wurden mittels eines Optimierungsalgorithmus einer bestimmten Arbeitsstätte des Unternehmens, für das sie arbeiteten, zugeteilt. Dabei wurde für jedes Unternehmen die Summe der Fahrzeit seiner Angestellten minimiert, dies unter Berücksichtigung der Anzahl Beschäftigter pro Arbeitsstätte (bekannt aus STATENT).



Da das Geschlecht der Erwerbstätigen – auch auf Niveau der Arbeitsstätten – bekannt war, arbeitete der Algorithmus geschlechtergetrennt, was die Genauigkeit der Zuteilung erhöhte.



